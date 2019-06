Papa Francisc, uluit de frumuseţea Transilvaniei: Un peisaj splendid, cum n-am mai văzut niciodată în viaţa mea VIDEO

Papa Francisc a făcut un rezumat al celor trei zile petrecute pe tărâm românesc, subliniind că a mulţumit ploii pentru faptul că a fost nevoit să se deplaseze cu maşina, şi nu cu elicopterul, în unele momente ale vizitei, scrie miscareaderezistenta.ro.

Citeşte şi Mesajul impresionant al Papei Francisc după vizita în România. Ce a scris în LIMBA ROMÂNĂ, pe contul său de TWITTER

Suveranul Pontif s-a arătat fascinat de frumuseţea Transilvaniei, pe care a fost nevoit să o traverseze cu maşina, din cauza vremii, relatează Radio România Actualităţi.

Papa Francisc a lăudat peisajele minunate din ţara noastră: "Am luat contact cu realitatea", a spus Sfântul Părinte, după ce a mulţumit ploii.

"Din cauza vremii, ieri a trebuit să merg cu maşina. Aşa am văzut un peisaj splendid, cum n-am mai văzut niciodată în viaţa mea. Am traversat toată Transilvania. E o frumuseţe, n-am mai văzut niciodată ceva atât de minunat. Un lucru frumos, frumos, frumos călătoria în această ţară", a spus Papa Francisc.

Suveranul Pontif a vorbit cu emoție despre România, despre Europa, dar și despre relațiile dintre oameni, dintre catolici și ortodocși.

Papa Francisc a făcut referire la milioanele de români care au părăsit ţara în căutarea unui trai mai bun în străinătate. "A încerca să oferi familiei o viaţa mai bună este o dovadă de dragoste. Am auzit la slujba de ieri ce a spus femeia care lucrează în străinătate pentru a-şi ajuta familia. Întotdeauna acest lucrui este dureros. Dar, de ce pleacă? Nu pentru a face turism, ci din necesitate. De multe ori nu se întâmplă pentru că ţara natala nu găseşte soluţii! De multe ori e vorba de rezultatul politicii mondiale care impune aşa ceva. Eu am văzut istoria ţării tale, după căderea comunismului, şi am văzut că multe companii s-au mutat spre est pentru a plăti mai puţin. Dacă închizi azi o companie laşi oamenii în stradă. Asta este o nedreptate mondială. E vorba de lipsă de solidaritate. E o suferinţă", a spus Papa Francisc.

"Să încerci să găseşti un loc de muncă nu este uşor în situatia actuală mondială a finanţelor, a economiei. Dar, gândiţi-vă ca aveţi o rată a natalităţii impresionantă. La voi nu se vede infernul demografic din Europa. E o nedreptate că nu sunt locuri de muncă pentru atâţia tineri. Şi, rezolvarea acestei situaţii nu depinde numai de România, ci de ordinea mondială şi financiară. De această societate de consum modernă. De nevoia de a avea mai mult. Astfel, mulţi oameni rămân singuri. Singurul meu răspuns este un apel la solidaritate mondială. În acest moment când România deţine preşedinţia Consiliului UE găndiţi-vă un pic la asta!", a continuat Sfântul Părinte.