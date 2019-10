Apare o nouă ipoteză în cazul Caracal. Ce s-a întâmpat cu familia lui Gheorghe Dincă la audieri

Claudiu Lasoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a declarat la România TV că vineri s-a efectuat o percheziţie informatică, dar prezenţa clientului său a fost doar una formală. Avocatul susţine că nu s-a descoperit nicio informaţie nouă.

Lasoschi susţine că INML va efectua o nouă analiză a fragmentelor osoase descoperite.

"Din ce am înţeles, ar urma să mai facă o expertiză, o continuare, a doua expertiză cu privire la cealaltă fată (n.r. Luiza)", a completat avocatul.

Totodată, Claudiu Lasoschi subliniază faptul că familia lui Gheorghe Dincă nu va fi anchetată în acest caz.

"Nu cred că vor mai fi audieri ale familiei, ar fi inutile, că au fost audiaţi de mai multe ori, nu a rezultat nimic şi nu are ce să rezulte, că sunt nevinovaţi", a mai spus avocatul.

În urmă cu câteva zile, menajera lui Gheorghe Dincă susţinea că fiul criminalului ar trafica fete.

"El nu are nicio vină. Vina este a lui fii-său, Mihai, soţia lui, concubina, în afară de Ionuţ mai are încă un băiat. L-am văzut odată pe Mihai, fiul lui Dincă, că a venit cu o fată de 19 ani. Am zis că e soţia lui. Când a venit a doua oară, a venit cu o altă fată. A zis că tot soţia lui, a treia oară, tot cu soţia. Dar câte soţii are? Este arab, musulman? Şi atunci, am gândit şi eu şi am văzut, mai veneau şi mai vorbeau, sus", a spus femeia.

"Dincă are un frate, nu ştiu cum îl cheamă, nu mi-l mai aduc aminte. Ăsta este cu toată mafia. Fratele lui Dincă nu ne-a lăsat să intrăm acolo, că era lacăt. Era un lacăt din ăla mare, aşa şi nu aveam voie. Am aflat că în Bari, le duce pe fete, în Milano. Fratele şi cu fiu-su, şi cu fie-sa, şi amanta, şi cu nevastă-sa discutau la telefon şi auzeam şi eu când discutau. Implicaţi în acest trafic ar fi fiul lui Dincă, Mihai, fiica lui Dincă, soţia, amanta lui Dincă de atunci şi fratele lui Dincă. Ăştia sunt, veneau mereu acolo, la masă, nişte oameni, erau cam boieri din ăştia mari, dar nu ştiu cine erau. Spuneau că uite, să le ducă, că nu vor să facă bani... "Du-le, bagă-le, du-le în Bari". Îl apără ori pe frate-său, ori îi e frică de interlopi, ori pe fii-sa, ori pe nevastă-sa, ori pe amantă, ori pe ceilalţi doi copii. Are o gramada de oameni pe care putea sa ii apere", a mai dezvăluit menajera lui Gheorghe Dincă.