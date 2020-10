Apariţie de senzaţie la emisiunea "Chefi la cuţite": Sonia, fostă Marcel, i-a cucerit pe cei trei juraţi prin atitudine

Sonia a participat în emisiunea "Chefi la cuţite", unde a încercat să-i impresioneze pe cei trei juraţi gătind musaca de cartofi. Şi i-a reuşit. A reuşit să-i impresioneze şi prin ceea ce le-a gătit, o delicioasă musaca de cartofi, despre care chef Bontea a spus că a fost gătită de un bucătar profesionist, şi prin atitudine. Chef Dumitrescu a descris-o, fără să o vadă şi doar prin prisma musacalei pe care a gustat-o, că este vorba despre "o femeie la 50 şi ceva de ani, casnică, cu copiii plecaţi de acasă, care găteşte pentru soţ".

Apariţia Soniei i-a lăsat mască pe cei trei juraţi, care au vrut să afle cât mai multe amănunte despre ea.

"Nu știu dacă știți sau dacă v-ați dat seama, eu sunt transsexual. Mi-am dat seama din adolescenţă că am această latură feminină. Umblam în lucrurile mamei, îmi plăcea să machiez alte persoane, nu pe mine, că eu făceam parte dintr-o familie mai strictă. Aceste instincte s-au dezvoltat pe rând. Am început să mă pensez, să-mi fac unghiile. Mama a aflat după ce mi-am pus sâni. Ea mă iubeşte foarte mult şi a acceptat schimbarea. Îmi doream să am o viaţă mai calitativă pentru mine. Am făcut și operație de schimbare de sex, dar în Thailanda", a povestit Sonia.

Citeste si Gina şi Smiley se pregătesc pentru a deveni părinţi. Prezentatoarea TV, şefă de şantier în camera fetiţei

Tânăra le-a povestit juraţilor că numele ei de bărbat a fost Marcel şi că Sonia ferrari este un pseudonim de artist. A ales "Ferrari" pentru că acest cuvânt îl asociază cu culoarea roşie, respectiv cu iubirea. Sonia a adăugat că perioada de după operaţia de schimbare de sex a fost destul de grea pentru ea, dar că a fost cea mai bună decizie pe care a putut-o lua, mai ales că specialişti psihiatri şi psihologi au ajuns la concluzia că este "un suflet de femeie în corp de bărbat".

"Am fost bărbat până la 22 de ani. Înainte să fac operaţia, am luat tratament hormonal. Apoi a urmat procedura. După operaţie, a fost înspăimântător. La toaleta a fost cel mai ciudat [...] Înainte de operaţie am fost la psihologi, psihiatri, iar aceştia au ajuns la concluzia că sunt un suflet de femeie într-un corp de bărbat", a adăugat Sonia.

Întrebată de chefi cum şi-a descoperit pasiunea pentru gătit, aceasta a spus că a trăit mai mulţi ani în Canada, unde a fost căsătorită şi, fiind departe de familie şi trebuind să-şi hrănească soţul, a învăţat să gătească.

Sonia a fost însoţită în culisele emisiunii de iubitul ei, cu care este împreună de trei luni. Acesta i-a mărturisit Ginei Pistol că ei au fost vecini şi că Sonia găteşte aproape în fiecare seară.

Citeste si Brigitte Sfăt, pusă la zid de familia Pastramă. "A întreţinut relaţii sexuale cu un bărbat, altul decât iubitul ei"

În prezent, tânăra se ocupă mai mult de muzică.

„Când muzică stil balcanic. De când mă știu mi-a plăcut muzica, dar de un an și ceva am început să cânt cu adevărat”, a mărturisit concurenta, spre uimirea celor trei jurați de la „Chefi la cuțite”.