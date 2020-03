APELUL DISPERAT al unui tânăr infectat CORONAVIRUS. "E cumplit! Mai am multe de făcut în viaţă"

Michael Prendergast este internat în spitalul din Kerry, Irlanda, unde a ajuns după revenirea sa de la Londra.

"Am fost atât de bolnav și de slăbit încât nu mi-am putut ridica nici măcar capul de pe pernă. M-am întrebat dacă am fost o persoană bună, dacă am făcut destule lucruri în viață?", a declarat Michael Prendergast pentru Mirror.

Mesajul CUTREMURĂTOR al unei învăţătoare care a învins BOALA. "Habar nu aveţi ce înseamnă să mai cerşeşti viaţă!

"Mai am atâtea lucruri de făcut. Am 28 de ani, sunt tânăr, sportiv, merg la sală. Nu m-am gândit că o să cad la pat. E îngrozitor, de nedescris", a mai spus bărbatul.

Avertismentul unui medic din Suceava, despre coronavirus. "E Satana, e ceva de pe altă lume. E un virus teribil"

Michael Prendergast, care suferă și de astm, a declarat că boala degenerează rapid și trebuie evitat ca ea să fie transmisă şi altor persoane.

"E un semnal de alarmă pentru toți. Dacă nu ești foarte afectat, îți garantez că o să dai boala părinților, bunicilor tăi și virusul ăsta e ucigaș", a spus Michael Prendergast.