Aplicaţia care îţi spune dacă ai intrat în contact cu un bolnav de coronavirus: "Te notifică cu data şi ora la care ai fost expus"

Este un instrument tehnologic dezvoltat pentru a permite oricui sa afle rapid si precis daca a avut contact cu o persoana infectata. Singurul mod prin care putem opri coronavirusul este sa ne protejam pe noi si pe cei apropiati", noteaza un comunicat al Ministerului Sanatatii din Israel, citat de Mediafax

"Aplicatia te notifica cu data si ora la care ai fost expus", se mai arata in comunicat.

Potrivit celor care au dezvoltat-o, aplicatia urmareste locatiile in care persoana care o are instalata s-a aflat si printr-o corelare a datelor cu cele epidemiologice furnizate de stat poate identifica daca in jur se aflau si alti purtatori ai COVID-19. Ea se bazeaza pe faptul ca majoritatea oamenilor au in buzunar un smartphone.