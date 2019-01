Ardei umpluţi 10 reţete. Secretele celor mai savuroşi ardei umpluţi

Iata aici secretul celor mai deliciosi ardei umpluti dezvaluit de maestri bucatari celebri si pasionatii de gastronomie.

Ardei umpluti # Reteta 1

Mod de preparare Ardei umpluti

Se curata ceapa, ardeii se curata in interior, se spala si se lasa la uscat pe un servet. Ceapa se toaca si se pune la calit. Peste ea se adauga morcovul, jumatate de ardei tocat, rosie taiata bucatele mici si patrunjel taiat marunt. Se lasa la calit aproximativ 15minute dupa care se adauga bulion si se continua calirea inca 5 minute. Carnea se pune intr-un castron. Ceapa calita, orezul se adauga peste carne si se amesteca bine, bine. Rand pe rand se umplu ardeii, se adauga apa si se pun la fiert la foc mic. In momentul in care sunt gata se aduga 2 cani cu bors si se lasa sa se amestece gustul inca 10 minute.

Pofta buna!

