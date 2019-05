Arhanghelul Mihail pe ZODII: SÂMBĂTĂ 18 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Numele Arhanghelului Mihail inseamna "Cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu El, lucram cu mana dreapta a Creatorului. Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

RELAXEAZA-TE, TOTUL VA FI BINE

"Nu te ingrijora....va fi totul bine!"

Indiferent cum arata o situatie ce te preocupa chiar acum, acest mesaj poarta cu el rugamintea catre tine sa te relaxezi dand drumul ingrijorarilor. Totul va evolua bine pentru tine, iti transmite Arhanghelul Mihail. Ai vazut cum in filme, pe masura ce se deruleaza, toti eroii par a fi in pericol sau in bucluc de vreun el ? Privind filmul te intrebi "Cum sa fie posibil sa iasa din aceste situatii ?". Totusi la sfarsitul filmului totul iese cum nu se poate mai bine si lumea este fericita.

La fel, si filmul acestor situatii ce iti stau acum in minte va avea un final fericit. Tu vei influenta finalul cu bine prin gandurile tale pozitive si emotiile pozitive pe care sa le simti la gandul reusitei. Nu te mai stresa si ingrijora pentru ca aceasta energie se opune implinirii. In schimb, bucura-te cum privesti povestea vietii tale in desfasurare in moduri uluitoare. Viata se rezolva de la sine in moduri pe care nu avem cum sa ni le imaginam noi.

Situatia curenta ce te preocupa se va incheia si vei fi foarte bine. Vei invata din ea lectii pretioase de viata ce te vor ajuta in viitor. Foloseste acest timp pentru a te transforma intr-o persoana mai puternica. Respira adanc, fa tot ce poti sa te mentii intr-o stare de liniste increzatoare si optimista si tine minte sa te relaxezi cat de des poti pentru ca totul va fi, intr-adevar, bine pentru tine.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru ca veghezi asupra mea si situatiilor mele de viata ca acestea sa aduca rezultatele cele mai bune pentru mine, asa cum le orchestreaza divinitatea si eu le sustin cu gandurile si emotiile mele de credinta si incredere.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

SA FII TU ESTE FOARTE BINE

"Esti o persoana extraordinara... bucura-te sa fii TU!"

Uneori te poti intreba sau ingrijora daca oamenii te plac. In asemenea momente, tendinta poate fi sa pretinzi ca esti altcineva decat esti de fapt. De exemplu, poti incerca sa mergi, sa vorbesti sau sa te imbraci la fel cu cineva pe care admiri. Acest mesaj de la Arhanghelul Mihail iti transmite ca esti excelent exact asa cum esti acum ! Nu trebuie sa te porti ca si cum ai fi altcineva sau ca sa impresionezi alti oameni. De fapt totul va merge mult mai bine, te vei simti mai fericit si vei fi si admirat tocmai pentru ca esti tu insuti si te asumi ca fiind asa.

Problema nici nu e la tine ci la oamenii din jurul tau. Poate ca ei incearca sa te schimbe. Schimbarea este parte din viata si sigur ca este bine sa iti imbunatatesti anumite comportamente la tine, insa fii foarte atent sa nu te schimbi intr-o alta persoana doar ca sa corespunzi cerintelor cuiva. Si sa stii ca prietenii adevarati te iubesc asa cum esti si nu incearca sa te transforme in altcineva, reprosandu-ti sau neacceptandu-te. Daca ai anumite comportamente periculoase, un prieten adevarat iti va spune despre ele dar nu te va face sa te simti prost cu privire la propria ta persoana. Petrece asadar timp cu prieteni sinceri in loc cu oameni care nu te inteleg.

Acest mesaj iti mai transmite si ca lucrurile vor fi mai bune daca te bazezi pe intuitia ta. Tu deja stii in inima ta ce sa faci. Ai incredere in adevarul tau interior si actioneaza conform lui. Marile inventii, carti si afaceri se nasc atunci cand oamenii isi urmeaza vocea interioara. Si tu esti aici sa aduci o diferenta in bine in lume. Si cel mai bun mod de a o face este sa fii mereu TU.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru indrumarea zilnica in care ma sustii sa ma plac, sa ma apreciez, sa ma iubesc si sa ma asum asa cum sunt. Iti multumesc ca imi trimitii viata oameni care sa ma sustina.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

HOTARASTE-TE!

"Este timpul sa iei o decizie cu claritate cu privire la ceea ce vrei!"

Pe masura ce mergi prin viata si aduni mai multe responsabilitati, ai mai multe optiuni si oportunitati si descoperi ca ai mai multa putere sa le obtii, una din cele mai mari provocari este sa te decizi ce vrei din tot ce poti avea. Te afli acum intr-o etapa de viata in care ai putea sa mergi pe mai multe directii diferite, in functie de deciziile tale. Fiecare directie traseaza o alta linie de destin ce duce la alte situatii, alti oameni, alte experiente. Cu alte cuvinte, tu esti singura persoana care trebuie sa decida : Ce vreau sa urmeze de acum incolo pentru mine ?

Nu este usor sa iei decizii intotdeauna, mai ales cand mai multe optiuni par a se simti la fel de bine pentru tine. din fericire, ai ajutor. Poti chema ingerii si arhanghelii sa te ghideze, precum si prieteni de incredere, membri de familie, experti. Poti si simti viitorul adica sa inchizi ochii si sa iti imaginezi cum ar fi diferite posibilitati pentru tine si sa observi cum se simte de fapt trairea fiecareia in parte, in avans, in imaginatie. Care iti da mai multa bucurie ? Care iti da mai multa stabilitate ? Care simti ca ti-ar fi de mai mare ajutor pentru tine si pentru altii ?

Daca te simti blocat ca si cum viata ta nu merge inainte cu usurinta, atunci ai de luat decizii clare despre ce vrei de fapt. Deciziile sunt magice pentru ca deblocheaza energiile si incepi sa avansezi din nou. Daca nu iti place directia in care se indreapta viata ta, priveste-ti deciziile ca sa vezi ce ai de schimbat. Cele mai bune decizii te fac sa te simti fericit si ii fac si pe cei din jur sa se simta fericiti la randul lor.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, iti multumesc pentru calauzirea pe care mi-o oferi pentru cum gandesc, cum stiu sa aleg si pentru drumul viitor plin de impliniri pe care ma indemni sa il urmez.

