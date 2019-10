Articol publicat in: Sport

Astra, în cantonament cu Bogdan Andone. Dan Alexa: "Eu sunt antrenorul echipei"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Astra Giurgiu a plecat, joi, într-un cantonament la Curtea de Argeş, alături de Bogdan Andone, noul antrenorul anunţat de patronul Ioan Niculae. Bogdan Andone, care a fost secundul lui Marius Şumudică la Astra, "urmează să semneze un angajament cu obiectiv imediat calificarea în play-off", se precizează pe site-ul oficial al clubului. "Antrenorul Dan Alexa a acceptat suspendarea angajamentului său cu clubul nostru, pentru o perioadă de timp, în care se vor continua discuţiile cu acesta pentru rezilierea înţelegerii", se mai precizează pe site. Bogdan Andone, care a început acest sezon ca antrenor al echipei FCSB, va fi ajutat la Astra de Octavian Chihaia, Vasile Maftei, italianul Massimo Stalteri şi Ionuţ Boşneag. Dan Alexa a dat de înțeles că încă nu a fost demis, dar și că nu dorește să părăsească clubul. ba, mai mult, își va respecta atribuțiile de antrenor principal al echipei, până în momentul în care va fi demis oficial de la club. "Eu sunt antrenorul principal al Astrei și trebuie să fiu la echipă pentru că am niște obligații contractuale. Nu am semnat nimic. Cred că experiența de antrenor de fotbal a ajuns o bătaie de joc. Mulți stau cu capul jos și au ajuns slugile tuturor. Pe mine nu m-a anunțat nimeni că nu mai sunt antrenorul Astrei. Eu mă prezint la program, din punctul meu de vedere este jenant. Pentru faptul că îmi respect meseria, vreau să se respecte și contractul. Nu pot să fiu bătaia de joc. De trei săptămâni patronul mă batjocorește că nu știu să fac echipa. Mă face să mă gândesc serios la generația care vine după mine", a declarat Dan Alexa. loading...

