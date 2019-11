Alertă în România. Un bărbat ademeneşte cu dulciuri copii să urce în maşina sa. A fost sesizată Poliţia

Alarma a fost dată de un localnic care a sesizat că un bărbat i-a oferit unui copil mâncare, în zona centrală a orașului, scrie digi24.ro. Bărbatul a anunțat imediat un echipaj de la Poliția Locală.

„Au fost persoane care au spus la Poliția Locală, persoane adulte, după care s-a discutat și cu Poliția Calafat. Prima dată am auzit de așa ceva acum vreo trei săptămâni. Este aceeași persoană, pe care acum o avem sub urmărire. Persoana are domiciliul la vreo 30 de kilometri de Calafat. Am identificat-o după numărul mașinii și avem niște cadre surprinse de o cameră de supraveghere, în zona centrului", spune Lucian Ciobanu.

Cazul a ajuns și în atenția Poliției Dolj.

Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, un băiat de 12 a fost abordat, în 21 octombrie, pe o stradă din Calafat, de către un bărbat care i-a cerut să urce în mașina sa. Copilul s-a speriat și a fugit. Ulterior, șoferul a fost identificat, dar a negat faptele.

„În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat un autoturism are corespundea detaliilor indicate de minor și care s-ar fi aflat în perioada de timp precizată, în zona respectivă. A fost identifcată și persoana care s-ar fi aflat la volan, un bărbat de 69 de ani din Poiana Mare, care a recunoscut că s-a aflat în zona respectivă, în perioada indicată, însă nu ar fi avut nicio interacțiune cu vreun minor", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cosmin Grădinaru.