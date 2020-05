Au apărut măştile de protecţie transparente. Comunicarea se face mult mai uşor, cererea este uriaşă VIDEO

Dwi Rahayu, care este surdomută şi lucrează în croitorie, a declarat agenţiei EFE că şi-a dat seama de problema măştilor de protecţie când s-a dus la spital şi a întâmpinat probleme de comunicare cu medicii, deoarece nu le putea citi pe buze.

"Am fost pentru un tratament la spital, însă medicii nu doreau să renunţe la mască (pentru a comunica)", a spus Dwi, care locuieşte la Yogyakarta, în insula Java. "Era greu să comunic cu ei, aşa că am avut ideea să fac nişte măşti transparente", a subliniat Dwi, care a găsit pe Facebook mai multe modele care au inspirat-o să confecţioneze măşti din pânză de bumbac şi plastic transparent pentru ca buzele să fie vizibile. Prima dificultate era că plasticul se aburea la contactul cu respiraţia. "Deoarece modelul nu era curbat şi se creau aburi şi umezeală. Acum am realizat un alt model, care nu se lipeşte de gură", a spus antreprenoarea care produce 12 măşti pe zi cu ajutorul soţului ei.

În Indonezia, noul coronavirus a provocat până în prezent peste 14.000 de cazuri şi peste 1.000 de decese.

