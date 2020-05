Augustin Zegrean: "Cum să nu-l laşi să intre în farmacie dacă are temperatură mare? Cum îşi ia medicamente?"

STARE DE ALERTĂ. ”Nu poate nimeni să spună că-i este încălcat un drept dacă este supus procedurii de măsurare a temperaturii la intrare într-un magazin, pentru că suntem într-o pandemie, toată lumea e și-n toată statele am înțeles că se procedează în acest fel. Omul are la dispoziție și alte soluții. Dacă nu-l lasă să intre în magazinul acela, poate merge la alt magazin eventual. Sunt niște lucruri care ar trebui mai clar reglementate. De exemplu, nu e normal să nu-l lase să intre în farmacie pe cel care are temperatură, pentru că se duce acolo să-și cumpere medicamente.

Termoscanare. Raed Arafat: "O nouă temă falsă de dezbinare"

În legătură cu elevii, e o problemă mai complicată. Ei vor da examen din materia învățată în primul semestru, dacă nu vor lăsați să-și dea examenul anul acesta, la anul nu vor fi lăsați să dea în aceleași condiții, ceea ce e o mare problemă. Ministerul Educației ar trebui să găsească soluții, cum ar fi ca cei care au temperatură să fie duși în alte săli decât cei fără temperatură. În niciun caz, n-ar trebui înlăturați de la examene” a explicat fostul președinte CCR Augustin Zegrean, la Digi24.