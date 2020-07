Austria INTERZICE cursele aeriene directe din România. De când intră în vigoare restricţia

Autorităţile din Austria actualizează lista ţărilor considerate cu "risc de SARS-CoV-2", care cuprinde acum 18 state.

Potrivit Agerpres, pe listă au fost adăugate zece ţări: Bulgaria, România, Republica Moldova, toate statele din Balcanii de Vest, precum şi Egipt.

În schimb, începând de joi vor putea fi reluate zborurile din regiunea italiană Lombardia, transmite agenţia austriacă APA, citată de Agerpres.

Potrivit presei austriece, sunt de aşteptat efecte semnificative asupra reţelei de legături aeriene ale companiei Austrian Airlines, ale cărei curse pe relaţiile Belgrad, Bucureşti, Cairo, Podgorica, Sarajevo, Sibiu, Skopje, Sofia, Tirana şi Varna spre Vienna-Schwechat vor rămâne anulate cel puţin până la sfârşitul lunii iulie.

Sunt în continuare interzise zborurile dinspre Belarus, China, Marea Britanie, Iran, Portugalia, Rusia, Suedia şi Ucraina.

Vor fi totuşi exceptate anumite categorii de curse aeriene: cele considerate în interesul Republicii Austriece, precum şi cele care transportă mărfuri, bolnavi, cetăţeni austrieci repatriaţi, personal de îngrijire sau muncitori sezonieri în agricultură.

