Articol publicat in: Life

Avertisment TERIBIL pentru familia lui MARIO IORGULESCU. Tatăl bărbatului mort în accident face DECLARAŢII-BOMBĂ

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Iulian Vicol, tatăl lui Dany Vicol, tânărul mort în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu, aştzeaptă ca justiţia să facă dreptată şi ca fiul şefului LPF Gino iorgulescu să ajungă la închisoare. Iulian Vicol cere închisoare pentru Mario Iorgulescu şi crede că acesta nu poate scăpa de condamnare după accidentul provocat pe 8 septembrie. Câţi ani de PUŞCĂRIE riscă Mario Iorgulescu şi cum poate scăpa cu SUSPENDAREA PEDEPSEI "Nu cred că ar putea scăpa de închisoare. Ar fi ceva incredibil, având în vedere viteza, alcoolemia şi faptul că consumase droguri", a declarat Iulian Vicol. "Dacă ar fi fost un alt băiat fără bani, probabil că până la ora actuală ar fi fost închis. Banii fac diferenţa. Cine şi-ar fi permis să-l transporte într-o altă ţară? Autorităţile nu ştiu dacă ar fi trebuit să-i dea voie. Totuşi, eu cred că va fi adus şi va fi tras la răspundere. Probabil într-o altă zi va ieşi din nou pe şosea, se va întâmpla acelaşi lucru. Eu am încredere în autorităţi. Trebuie pedepsiţi cei care fac rele", a mai spus tatăl lui Dany Vicol la Antena 3. Mario Iorgulescu, SCÂRBIT de România. "N-am de ce să mă întorc la falsitate şi la bătaie de joc" Mario Iorgulescu a fost scos din țară și transportat la o clinică privată din Italia, unde își continuă recuperarea. Nu are nicio interdicţie şi ar putea primi o condamnare cu suspendare. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay