Avocaţii protestează luni pentru nivelul şi modalitatea de stabilire a onorariilor din oficiu. Reacţia ministrului Justiţiei

UPDATE. "Mesajul anterior nu a constituit si nu constituie un atac la avocati, categorie profesionala din care fac parte ! In scurt timp voi face publice solicitarile absolut nemotivate ale avocatilor. Ex - onorariu pentru depunere actiune de divort - se propune majorarea de la 100 lei la 600 lei. La intrebarea mea - este vorba doar de depunerea actiunii sau si de sustinerea acesteia in instanta ? Raspuns - " nu stiu"/cel mai probabil este faptul ca autorul afirmatiei, reprezentant al avocatilor, nu doreste sa ii dau numele !", a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Proteste sunt anunţate de barourile din Alba, Argeş, Buzău, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Timiş. În Bucureşti, avocaţii se vor aduna la ora 13:00, pe scările Curţii de Apel.



Protestul este etapizat astfel: prezentarea avocaţilor în cauzele respective, purtând o banderolă albă pe braţ in perioada 11.02.2019 – 24.02.2019; asigurarea asistenţei judiciare exclusiv în cauzele penale în care se discută măsurile preventive in perioada 25.02.2019 – 10.03.2019; neasigurarea asistenţei judiciare, la început câte 30 minute pe zi, timp de o săptămână, apoi pe termen nelimitat, până la identificarea şi aplicarea soluţiilor la problemele de mai sus cu incepere din 11.03.2019, transmite News.ro.



Solicitările celor avocaţilor vizează:



- Majorarea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală:



- Reglementarea prin Protocol a onorariilor/remuneraţiilor cuvenite curatorilor.



- Eliminarea practicii judecătorilor ori procurorilor de cenzurare a acestor onorarii.



Conform avocaţilor, protestul de luni este premergător întâlnirii programate cu membrii Comisiei pentru Cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senat împreună cu Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, la care vor participa şi reprezentanţi ai UNBR, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Parchetul General, CSM şi preşedinţii comisiilor de buget din cele două camere ale Parlamentului.



În replică, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a scris duminică pe Facebook: "Înţelegând faptul că se apropie alegerile la avocaţi, înţelegând şi faptul că unii au intrat în campanie, postez din nou mesajul din 23 noiembrie 2018, cu precizarea faptului că avocaţii nu şi-au precizat/reconsiderat poziţia!".