Avocaţii familiilor Alexandrei şi Luizei: Gheorghe Dincă poate fi pus în libertate

Avocaţii familiilor Alexandrei şi Luizei au venit luni dimineaţă la DIICOT să studieze dosarul Caracal.

Avocatul familie Măceşanu avertizează că dacă dosarul Caracal nu e trimis în judecată până la finele lunii ianuarie 2020, Gheorghe Dincă poate fi pus în libertate.

"Ne-au pus la dispoziție aceste volume pentru a vedea ce cercetări au făcut cu privire la acuzațiile de trafic de persoane. Urmează să vedem dacă familia Alexandrei va veni să vadă dosarele. Noi am cerut contra expertiză la IGPR, dar încă nu ni s-a răspuns. De când am întrat în această cauză am spus că nu sunt probe care să demonstreze crimele comise de domnul Dincă. E vorba de administrare incorectă de probe. Dincă poate fi pus în libertate dacă organul de urmărire penală nu soluționează dosarul. Ar putea să fie liber. DIICOT trebuie să trimită dosarul în judecată, să disjungă dosarul, că dacă se trimite în judecată sub această formă e discutabilă competența. Dincă e pus sub acuzare pentru două omoruri, dar unde e traficul de persoane", a declarat Aurel Moldovan, avocatul familiei Alexandrei Măceșanu.

Avocatul Tonel Pop, primul apărător al familiei Melencu în dosarul Caracal, a fost întrebat dacă Gheorghe Dincă poate fi pus în libertate în curând.

„Sunt probe la dosar, doar că nu ni se arată nouă. După 1 august, sunt nenumărate volume", a spus avocatul Tonel Pop, luni dimineață.

Întrebat dacă sunt șanse ca DIICOT să trimită dosarul în judecată sau Dincă poate fi pus în libertate, avocatul a răspuns astfel: „Nu cred că va fi pus în libertate. Îl vor acuza de alte infracțiuni, eventual de viol, răpire. Nu cred că îl vor lăsa în libertate. Dar (...) pot să-l achite la un moment dat, ceea ce e mult mai grav!"

La sediul DIICOT a ajuns luni dimineaţă şi noul avocat al familiei Melencu. Carmen Obîrșan a declarat că există nereguli grave în anchetă. Avocatul susține că nu sunt aproape deloc probe care să o lege pe Luiza de această anchetă. În plus, nici măcar probele prezentate de mass-media nu au fost incluse în dosar.

"Vineri ni s-a prezentat o maculatura cu acte lipsă, scoase din dosar. Vă spun ce am găsit, nu m-a îngrozit ca duritate a probelor, ca apa sfiintita. Am gasit acte, cele mai recente sunt din 1 august, nici un fel de alt act. Doar cele efectuate de DIICOT Craiova. Sunt puţine probe care se refera la Luiza, printre picaturi. Ce probe? Ca a existat o tanara pe nume Luiza. Nu sunt probe. Imi aduc aminte că am văzut acel filmuleţ cu Luiza, când trecea pe lângă femeia în roşu. În dosar nu se află acel film. Nu numai ca nu sunt probe să arate răpirea Luizei, dar nici probele din media", a declarat avocatul familiei Luizei Melencu la sosirea la DIICOT.

Mama Luizei Melencu, însoţită de avocat, a mers şi vineri la DIICOT unde procurorii i-au permis şi studieze doar şapte din cele 15 volume ale dosarului Caracal. Celelalte volume erau ori în instanţă unde se judeca cererea de prelungire a mandatului de arestare a lui Gheorghe Dincă, ori la DIICOT Olt unde au mai avut loc cercetari şi audieri în dosar.