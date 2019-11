Avocatul familiei Luizei, declaraţie şoc la DIICOT: "Nu sunt probe". Ce conţine dosarul Caracal despre Luiza

"Vineri ni s-a prezentat o maculatura cu acte lipsă, scoase din dosar. Vă spun ce am găsit, nu m-a îngrozit ca duritate a probelor, ca apa sfiintita. Am gasit acte, cele mai recente sunt din 1 august, nici un fel de alt act. Doar cele efectuate de DIICOT Craiova. Sunt puţine probe care se refera la Luiza, printre picaturi. Ce probe? Ca a existat o tanara pe nume Luiza. Nu sunt probe. Imi aduc aminte că am văzut acel filmuleţ cu Luiza, când trecea pe lângă femeia în roşu. În dosar nu se află acel film. Nu numai ca nu sunt probe să arate răpirea Luizei, dar nici probele din media", a declarat avocatul familiei Luizei Melencu la sosirea la DIICOT.

Mama Luizei Melencu, însoţită de avocat, a mers şi vineri la DIICOT unde procurorii i-au permis şi studieze doar şapte din cele 15 volume ale dosarului Caracal. Celelalte volume erau ori în instanţă unde se judeca cererea de prelungire a mandatului de arestare a lui Gheorghe Dincă, ori la DIICOT Olt unde au mai avut loc cercetari şi audieri în dosar.

Mama Luizei și avocata sa au studiat timp de 10 ore dosarul dispariției fetei, la DIICOT. Au văzut doar o parte din dosar, au citit declarațiile lui Gheorghe Dincă si ale familiei sale. Monica Melencu atrage atenția că acestea sunt contradictorii. Mai mult, noua avocată a familiei Melencu sustine că în dosar nu există probe concrete că fetele sunt moarte.