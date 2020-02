Bărbat din Satu Mare, alungat din cauza unei viroze. Sătenii credeau că are coronavirus. "Mi-e frică, încă-s tânără"

De două zile, localnicii din satul Petin nu au somn, după ce au aflat că un vecin de-ai lor întors recent din Italia a acuzat stări febrile şi tuse. După ce a fost preluat de ambulanţă, bărbatul de 40 de ani a povestit că a lucrat în străinătate pentru un chinez. Medicii au luat toate măsurile pentru a stabili dacă pacientul este contaminat cu coronavirus, relatează Digi24.

"În principiu se putea trata la domiciliu, că nu era o stare din aceea cu febră mare, nu avea probleme de genul acesta care să ne pună: gata, urgent la izolator și așa mai departe", a declarat Constantin Demian, purtător de cuvânt Spitalul Județean Satu Mare, conform sursei citate.

Între timp, panica s-a râspândit în rândul sătenilor, speriaţi că vecinul lor ar putea avea coronavirus.

"Dar am auzit că o intrat în Satu Mare deja virusul, o venit, deja-i în Satu Mare. Cum să nu îmi fie frică? Am copil micuț și sigur că mă tem și eu, încă-s tânără și eu și soțul. Vreau să cresc copilul", a spus o localnică.

"Și nici acum nu înțelegem că ce se întâmplă că o dată zice că nu-i ăla, cum într-o zi a găsit că nu-i acela virus? Când am citit în acte că trebuie o săptămână să știe că da, îi viroza aia sau nu. Și acuma în două ore maxim deja o știut că nu-i coravirusul", a mărturisit o altă femeie.

Bărbatul de 40 de ani a fost diagnosticat cu pneumonie, iar medicii l-au lăsat să plece acasă. Omul nu a mai fost primit de rudele din Petin, unde locuia temporar. Nici vecinii nu şi-l doresc prin preajmă, de teama virusului ucigaş.

"Probabil cel mai tare s-au speriat, am înțeles eu, de momentul în care a fost adus înapoi în comunitate și avea un echipament apropiat de imaginea pe care o vedeau ei la televizor cu un halat din ăsta sterilizat. Și s-au speriat pe chestiunea asta, n-au mai vrut s-l primească. Are domiciliul într-o comună învecinată, în Odoreu, dar din câte am înțeles relațiile familiale de acolo sunt de așa natură încât a venit pe o anumită perioadă și locuiește aici, la rudenii", a spus Zenoviu Stelian Bontea, primarul comunei Păulești, pentru Digi24.

După ce a fost respins de propria familie, bărbatul diagnosticat cu viroză a ajuns din nou la spital. Acolo, nici ceilalţi pacienţi nu vor să împartă salonul cu cineva care a fost suspect de coronavirus.

Pentru a nu răspândi panica, medicii au decis ca bărbatul să fie izolat.

"Sigur va mai rămâne câteva zile, 3 zile, 5 zile va rămâne în continuare în cadrul secției noastre și în final... noi nu putem să ținem cazuri de genul acesta dacă starea de sănătate va fi bună, îi facem externarea și mai departe știu eu... Acuma nu suntem așezământ social, deși și spitalul de multe ori internează cazuri sociale", a declarat Constantin Demian, purtător de cuvânt Spitalul Județean Satu Mare.

Dacă nu mai fi primit acasă după externarea din spital, bărbatul îşi pune speranţa în autorităţi ca să revolbe conflictul iscat de teama coronavirusului.