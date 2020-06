Barem Evaluarea Naţională 2020 la limba şi literatura română. Cum se rezolvau subiectele

La Evaluarea Națională 2020 se pot înscrie absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă, dar și absolvenții din seriile anterioare care nu au participat la Evaluarea Națională din anul respectiv.

Evaluarea Națională se va organiza cu respectarea unor reguli foarte stricte, de distanțare. În sala de clasă vor fi maximum 10 elevi, care vor purta obligatoriu mască și mănuși, respectând toate măsurile de distanțare socială. Aceștia vor intra pe un coridor și vor ieși pe alt coridor. Se vor face dezinfecții regulate, se va măsura temperatura tuturor persoanelor care intră în școală. De asemenea, părinții vor evalua riscurile asupra copiilor lor sau a membrilor familiei în ceea ce privește participarea elevilor.

Peste 170.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională în sesiunea din iunie, care începe luni, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Rezultatele finale se vor afişa în 27 iunie.

Conform situaţiei centralizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la Evaluarea Naţională din sesiunea 2-27 iunie 2020 s-au înscris 172.482 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 în municipiul Bucureşti, scrie news.ro.

Examenul va începe luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Miercuri, 17 iunie, se desfăşoară proba la Matematică. 10.294 de absolvenţi ai clasei a VIII-a ar urma să susţină joi,18 iunie, proba la Limba şi literatura maternă.

Probele pentru examenele naţionale încep la ora 9:00 şi se vor desfăşura în 4.337 de centre de examen.

Primele rezultate vor fi comunicate în 22 iunie, până la ora 14:00 (în centrele de examen).

Contestaţiile pot fi depuse în 22 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) şi 23 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00), inclusiv prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afişate în 27 iunie.

Timpul pentru elaborarea unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidaţii trebuie să aibă la ei un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naţionale în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise, după finalizarea ultimei probe prevăzute în Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale.

Potrivit MEC, este interzisă introducerea în sălile de examen a ghiozdanelor, rucsacuri, sacoşe, poşete, a oricăror lucrări/materiale: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, mijloace electronice de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete).

"Elevii aflaţi în izolare/confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine probele conform unei proceduri speciale, în perioada 22 iunie - 4 iulie. La această etapă vor participa doar absolvenţii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/internaţi, în prima etapă a examenelor naţionale, pentru diverse afecţiuni", arată MEC.

În zilele probelor, la intrarea în centrul de examen/unitatea de învăţământ, cadrele medicale vor face triajul epidemiologic al elevilor. Astfel, se va măsura temperatura cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depăşească 37.3 ̊C. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte maximul admis, se repetă măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute. Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră şi se vor observa clinic simptomele respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

"Reamintim faptul căfiecare centru de examen va dispune de echipamente şi materiale de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini, etc). De asemenea:

- se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanţei uşii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide;

- intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen şi alte încăperi, vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;

- se asigură existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

- În sălile de clasă examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de celălalt", afirmă reprezentanţii MEC.

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor nereguli din cadrul Evaluării Naţionale. Numărul va fi disponibil în perioada 15-18 iunie, între orele 8:00 - 16:00, iar în 19 iunie între orele 8:00 -14:00.

Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a. Absolvenţii clasei a VIII-a îşi vor putea continua studiile în învăţământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toţi elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Elevii de clasa a VIII-a pot rezolva teste de antrenament, limba și literatura română și matematică, prin alcătuirea unor seturi cu teste din cele două probe de examen.

Ministerul Educaţiei recomandă rezolvarea testelor în zile diferite, în condiții apropiate celor din sala de examen (timp, modalitate de redactare, fără consultarea unor surse), iar după publicarea baremelor se pot realiza inclusiv autoevaluări.

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Iată câteva dintre testele pe care elevii le pot rezolva la limba şi literatura română.

Programa la Limba și literatura română pentru Evaluarea Națională 2021

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. În programa pentru Evaluarea Națională 2021 la Limba și literatura română, chiar din preambulul documentului sunt menționate câteva modificări fundamentale față de vechea programă, adoptată în 2014.

„Subiectele de limba și literatura română de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele de receptare a mesajului scris de diverse tipuri, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă, adecvată și eficientă a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare cu scopuri diverse, precum și exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional."

"Etapele intermediare ale formării competențelor specifice pe care le conțin programa de valoare și detalierea conținuturilor sunt prezentate în programa școlară în vigoare."

„Structura subiectului are în vedere o nouă viziune care valorifică procesele cognitive evaluate de testările PIRLS și PISA, vizează modelul dezvoltării personale în receptarea textului literar și caracterul funcțional al componentei lingvistice, în conformitate cu profilul de formare a absolventului de gimnaziu și cu programa școlară sus menționată."

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. „În evaluarea competențelor și a conținuturilor se vor urmări permanent aspectele normative, ortoepice, ortografice, morfologice și de punctuație, utilizându-se constant Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM 2), Dicționarul explicativ al limbii române și alte tipuri de dicționare și îndreptare."

Față de programa actuală, în vigoare pentru cei care acum sunt clasa a VIII-a și care vor susține anul acesta Evaluarea Națională, modificările sunt de substanță.

Dispar compunerile, genurile și speciile literare sunt înlocuite de „tipuri de texte", celebra cerință din toate comentariile care presupunea "motivarea apartenenţei unui text studiat sau la prima vedere la o specie literară sau la un gen literar" devine istorie.

Rămâne, în schimb, „caracterizarea personajului".

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Anul trecut, la primul subiect elevilor li s-a cerut să redacteze o argumentație pe baza unui text al genului dramatic, ei primind un fragment din "Ultima cursă", de Horia Lovinescu. De asemenea, la primul dintre subiecte una dintre cerințe a fost formularea unui enunț cu două idei principale, respectiv secundare din text.

Subiecte română Evaluare Naţională 2020. Al doilea dintre subiectele la română la CAPACITATE 2019 a constat într-un fragment „A fost o dată un scriitor foarte încăpățânat" de Adina Nelega, printre cerințe fiind menționarea modului și timpului unor verbe, a funcției sintactice a unor cuvinte, transcrierea unei propoziții principale și a unei subordonate și construirea unei fraze cu două propoziții - o subordonată completivă directă introdusă prin conjuncția „dacă.

Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale 2020

2-5 iunie – înscrierea elevilor

15 iunie – Proba scrisă la Limba și literatura română

17 iunie – Proba scrisă la Matematică

18 iunie – Proba scrisă la Limba și literatura maternă

22 iunie – Afișarea rezultatelor înainte de contestații (până în ora 14:00)

22-23 iunie – Depunerea contestațiilor (22 iunie – între orele 16:00 și 19:00 / 23 iunie – între orele 8:00 și 12:00)

23-26 iunie Soluționarea contestațiilor

27 iunie – Aflarea rezultatelor finale

Din cauza pandemiei de coronavirus, s-au luat câteva măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului. Distanţa între elevi în sălile de examen va fi de cel puţin 2 metri. Potrivit Ministerului Educației și Ministerului Sănătății „nu este permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius".

Calendarul sesiunii speciale pentru Evaluarea Naţională 2020

Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, a aprobat ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de Evaluare Națională și Bacalaureat pentru absolvenții care nu vor putea participa la prima sesiune, în vederea asigurării egalității de șanse, în contextul pandemiei de coronavirus.

22-26 iunie: înscrierea candidaților

29 iunie: Limba și literatura română

30 iunie: Matematică

1 iulie: Limba și literatura maternă

2 iulie: afișarea rezultatelor (ora 12:00)

2 iulie: depunerea contestațiilor (între orele 14:00 - 19:00)

4 iulie: afișarea rezultatelor finale (după ora 12:00)

Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2020

Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu, citeste in continuare. Avem şi calendarul admiterii la liceu şi modul cum se face repartizarea computerizata în 2020.

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.