Băsescu demontează scenariul unui atentat în cazul exploziei din Beirut. "Teroriştii vor să ucidă oameni. Ar fi fost în oraş"

Explozia din Beirut s-a produs într-o perioadă "sensibilă" în Liban, ţară în care criza economică a reaprins conflicte mai vechi. De asemenea, tensiunile au escaladat în contextul în care vineri se va pronunţa verdictul în dosarul uciderii fostului premier Rafik Hariri în 2005, scrie BBC.

În direct la România TV, Traian Băsescu a declarat că a avut ocazia să-l cunoască pe Rafik Hariri cu ocazia unei vizite oficiale pe care a efectuat-o în Liban.

"Am avut ocazia să-l cunosc când am fost în Liban într-o vizită oficială. Un om sclipitor. Familia lui este extrem de puternică. Şi acum contolează Beirutul. Are rude în România.

Nu cred că în momentul de faţă o gruparea teroristă ar avea o manifestare vizavi de familia Hariri în Beirut. Nu aş pune-o pe seama următoarei sentinţe de ce va pronunţa", a precizat fostul preşedinte al României.

De asemenea, Traian Băsescu a demontat scenariul potrivit căruia explozia ar fi fost un atentat terorist.

"Am văzut tipul de explozie. Căutaţi o navă cu gaze lichefiate sau combustibil lichid, dar nu atac terorist. E ceva în port! Uitaţi-vă cum arde, e combustibil acolo!

Teroristii vor sa ucida oameni. Ar fi fost în oraş unde este aglomeraţie. Acolo e zonă industrială", a explicat europarlamentarul PMP.