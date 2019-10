Articol publicat in: Politica

Traian Băsescu: Electoratul USR nu va tolera să nu votezi guvernul liberal, chit că nu intri la guvernare

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Traian Băsescu nu exclude posibilitatea ca săptămâna aceasta, după presiunea creată asupra tuturor celor care au participat la căderea guvernului Dăncilă, să se găsească o formulă mai largă pentru guvernul lui Ludovic Orban, dar nu crede că va fi completă. Traian Băsescu a explicat la Digi24 că cei de la USR și-au făcut calculele greșit și în loc să crească, așa cum și-ar fi dorit, ca să depășească PNL și să dea premierul la următoarele alegeri, încep să se erodeze. „Nu vor putea depăşi PNL, aşa că mai bine rămân buni parteneri ai liberalilor. Nu laşi PNL-ul singur, după ce ai început cu el să creezi criza politică. E un gest care nu se uită”, a declarat Traian Băsescu duminică seară,la Digi24.ro. Fostul preşedinte spune că USR are cel mai exigent electorat, care nu va accepta ca partidul pe care îl susține să nu voteze un guvern liberal, situându-se astfel în aceeași tabără cu PSD. Traian Băsescu a mai explicat că, în situaţii neclare, singurul lucru care te individualizează este loialitatea față de un proiect pe care l-ai început. Dacă începi să „o bâjbâi”, ești pus într-un sertar și uitat de electorat. De aceea, crede Traian Băsescu, USR nu trebuie să lase PNL-ul singur, după ce împreună au declanşat criza politică. În opinia fostului șef al statului, USR ar dori să facă o alianţă cu PNL după alegerile parlamentare, dar această formaţiune ar vrea ea să fie „vioara întâi”, şi nu liberalii. Băsescu: Orban s-amaturizat. Nu o să-i mai spun Sică Mandolină Traian Băsescu consideră că Ludovic Orban s-a maturizat politic și s-a arătat impresionat de exactitatea estimării făcute de liderul liberal în privinţa numărului de voturi de la moțiunea de cenzură. „Eu am fost oarecum sceptic când spunea el am 237 de voturi. Și a avut 238. Nu îi fac un compliment lui Orban, pe care l-am avut viceprimar în București, nu am avut o relație fericită, dar nici ostilă. Însă exactitatea cu care a știut să spună cifra care va fi la moțiune a fost impresionantă. Și primul mare gest de maturitate a lui Orban. Nu o să-i mai spun Sică Mandolină de-acuma. Îi spun Ludovic Orban. A avut o predicție foarte exactă, la un vot diferență”, a declarat la Digi 24 fostul președinte Traian Băsescu. „Ceea ce parcă m-ar face să am oarecare încredere dacă el spune: o să rezolv problema (noului guvern - n.r.)”, a adăugat Traian Băsescu. Citeşte şi: Băsescu îl desfiinţează pe Tăriceanu. "Acolo, la intrare, se află o tavă cu ciolane pentru potăi de pripas. Ia-ţi şi tu unul!" loading...

