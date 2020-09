Bătaie între două femei pentru un loc de parcare. Un copil asistă la scandal VIDEO

O femeie susţine că a fost bătută de proprietara unui salon de înfrumusețare din Florești, pentru că a reclamat faptul că i-a fost ocupat abuziv locul de parcare.

"Pe 3 septembrie, în jurul orei 13:45, am venit acasă pentru puțini timp, dar locul meu de parcare era ocupat de o mașină de Sălaj. Am pus poza cu mașina pe grupul blocului în ideea că poate se sesizează cineva și o să fie eliberat locul. Nimeni nu s-a sesizat cu nimic. Ulterior am intrat în salon și am întrebat politicos dacă știu ceva despre mașina parcată acolo. Toată lumea s-a făcut că plouă. După cinci minute o angajată a sunat-o pe pe proprietara salonului pentru a povesti întâmplarea", a spus victima, conform Monitorul de Cluj.

Femeia a fost bătută de patroana salonului chiar sub ochii fiicei sale de 4 ani. Cele două femei se cunosc, după cum rezultă din video.

Victima și-a scos certificat medico-legal și urmează să depună plângere penală.