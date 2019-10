Bianca Andreescu, prima reacţie după ce a aflat că va debuta împotriva Simonei Halep, la Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu s-a arătat entuziastă pentru participarea în premieră la Turneul Campioanelor. "Știu că nu va fi ușor. Orice jucătoare din această competiție este o adversară grea. Abia aștept să văd ce pot face împotriva lor. Sper să pot face lucruri bune. Am jucat cu Svitolina și Pliskova anul acesta, deci într-un fel știu la ce să mă aștept. Cu Simona nu am jucat niciodată, dar am urmărit-o. Va fi un meci foarte interesant, deci sunt entuziasmată", a spus Bianca Andreescu.

Citeşte şi Simona Halep, primele declaraţii înainte de Turneul Campioanelor. Ce a spus la şedinţa foto VIDEO

Bianca Andreescu se află în Grupa Violet, alături de Karolina Pliskova, Elina Svitolina și Simona Halep. Din Grupa Roşie fac parte Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Belinda Bencic şi Petra Kvitova.

Premiile de la Shenzhen sunt cele mai mari acordate vreodată la Turneul Campioanelor, iar câştigătoarea va lua cea mai mare sumă de până acum la un turneu, 4,75 milioane de dolari, dacă va termina neînvinsă.