Bianca Drăguşanu: "Despărţirea de Bodi e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Voi avea o nouă relaţie pentru că sunt iubibilă"

"Nu sunt drama queen. Sunt doar o femeie care își vede de treaba ei. Am făcut cel mai bun lucru care se putea întâmpla vreodată. Fuse şi se duse si sper să rămână acvolo unde s-a dus. Mi-am luat învăţătura, am văzut că oamenii nu se schiumbă, doar folosesc noi strategii şi noi minciuni de a se prezenta într-o anumită lumină, atunci eu nu te mai cred. trec la next level", a spus Bianca Drăgușanu despre despărțirea de afaceristul de la Mediaș.

Blondina a mai spus că are o viață perfectă, din care nu îi lipsește nimic, iar în continuare se va concentra pe carieră și copil.

"Sunt un om foarte fericit, pozitiv şi în momentul de faţă se ăntţmplă exact ce vreau eu. Nu am absolut niciun regret, sunt un om asumat şi detaşat de tot ce a fost. Nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost pentru că pentu mine e foarte important ce este", a adăugat Bianca.

În ceea ce privește noul bărbat din viața ei, Bianca a spus că nu și-a găsit pe nimeni, este doar prietenă cu afaceristul turc, Cengiz Şıklaroğlu, fostul iubit al Oltiliei Bilionera și al Ioanei Filimon, despre care presa de la noi din țară a scris recent că ar avea o relație. Cei doi au vizionat împreună filmul "365 DNI", alături de mai mulți prieteni, dar deocamdată nu există nimic mai mult.

"Daca ar fi fost ceva intre noi n-as fi avut nicio problemă pentru că în mom de faţă sunt conştientă că în scurt timp voi avea o relaţie, sunt un om foarte mişto şi iubibilă", a adăugat Bianca.

Bianca a mai spus că s-a visat dintotdeauna nevastă de medic estetician, iar cei mai mulți dintre prietenii ei o au trecută în telefon Crazy Diva, pentru că are tot felul de idei mai puțin convenționale despre fațetele dentare, despre chirurgia estetică și nu numai.

"O să fiu mai atentă data viitoare când voi alege. Eu niciodată nu culeg, eu aleg", a mai spus Bianca.