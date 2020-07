Bianca Drăguşanu se pregăteşte să devină mamă: "Îmi doresc doi copii cu ochii verzi sau albaştri. Doar de asta vreau să mai fac"

Potrivit declaraţiilor sale, blondina se vede cu încă doi copii în cinci ani, exact aşa cu şi-i doreşte. "Peste 5 ani mă mai văd cu doi copii, și copiii pe care o să-i am o să aibă sigur ochii verzi sau albaștri, pentru că îmi doresc foarte tare. Numai de asta vreau să fac copii, ca să fie cu ochii mei, înțelegi? Și cred că voi fi și mai bine decât acum, dar ne auzim peste 5 ani, nu e problemă! (râde) Eu de la an la an am fost tot mai mișto, am fost mereu varianta mea mai bună! Dacă mă uit la pozele cu mine de acum un an, zic, „Eram mișto, dar acum sunt și mai mișto!”.

Dacă mă uit la pozele cu mine de acum 2 ani, spun același lucru! Cu siguranță peste 5 ani voi spune ceea ce spun acum. „Eram mișto în 2020, dar acum sunt și mai și!”. Și profesional, la fel. Sper să pot să îmi deschid niște magazine prin țară, prin mall-urile noastre. În diaspora am câteva, mai exact în 12 țări, iar următorul stadiu e să îmi deschid magazine pe aici cu business-urile pe care deja le am. Deocamdată funcționează online", a declarat Bianca Drăguşanu pentru Ciao.ro.

Bianca Drăguşanu îşi deschide şcoală... pentru dive

Bianca Drăguşanu a fost prezentă la emisiunea Vorbeşte Lumea, unde a discutat cu Adela Popescu şi Cove despre planurile sale. Blondina vrea să îşi deschidă şcoală pentru dive şi a mărturisit cum trebuie să arate o divă.

Dintre personajele din showbiz-ul autohton, Dana Budeanu este una dintre preferatele Biancăi, care se încadrează perfect în descrierea de divă.

"O divă este o femeie puternică, independentă, cu atitudine, o femeie cu foarte multe calităţi, şi da, o femeie ca scoasă din cutie. Mereu eşti impecabilă. Nu există standarde din punct de vedere fizic, atâta timp cât eşti o femeie super cochetă, poţi să ai şi 90 de kilograme, la 1,7 m. Având în vedere că trebuie să se pupe viaţa cu descrierea, o divă trebuie să aibă o viaţă extravagantă. Ca să fii divă, trebuie să ai viaţă măcar peste mediu. Nu m-am gândit cum trebuie să arate iubitul unei dive. Majoritatea divelor nu au iubiţi, pentru că divele sunt foarte pretenţioase.

O divă trebuie să ştie să cânte, să danseze, să se poarte în societate. O divă este un complex, un tot unitar, este o femeie care ştie şi are de toate. Diva are mai multe servicii, diva nu este o plantă care vegetează. Divele nu se compară între ele.

Eu sunt de părere că Dana Budeanu este o divă, pentru că este o femeie asumată, mereu impecabilă, mereu are atitudinea potrivită. Mereu este sexy, mereu este mişto îmbrăcată", a declarat Bianca Drăguşanu la Vorbeşte Lumea.