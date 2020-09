Bianca Pop, urmărită de interlopi în miez de noapte. A sunat de urgenţă la poliţie: "O să vadă ei ce înseamnă să deranjezi"

"Aseară au venit la ușa mea 2 persoane necunoscute ! Am chemat din nou poliția și salvarea! Eu sunt bine! Însă m-am saturat de așa ceva ! Au luat camerele de filmat și o să vadă ei ce înseamnă să deranjezi la 00:50 pe cineva", a scris Bianca Pop pe contul de Facebook.

La ușa ei, se pare că au apărut mai mulți membrii din cadrul unei grupări interlope. Aceștia au încercat să o intimideze și chiar au ameninţat-o. După ce Bianca a sunat la Poliție, la fața locului au ajuns imediat oamenii legii, care s-au uitat pe camerele de supraveghere.

Fosta ispită susţine că a fost drogată: "Toată lumea să intre la puşcărie!"

Bianca Pop a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență, miercuri, la spital! Vedeta susține că un cunoscut de-al său ar fi drogat-o. În contextul în care starea sa de sănătate nu era tocmai bună, cadrele medicale de pe ambulanță au hotărât să o transporte imediat la spital, pentru a o ține sub observație.

Bianca Pop le-a spus medicilor că ea niciodată nu ar consuma substanțe interzise, iar acum totul s-a întâmplat fără voia ei. Fosta ispită spune că nu a avut prea multă grijă de ea în ultimele zile, neglijând mesele regulate, iar lipsa hranei și a somnului și-au spus cuvântul.

"Am două zile în care nu am mâncat nimic și nu am dormit nimic. Două zile în care am văzut mult praf, am aspirat mult praf și aștept să vină cineva să ma ducă pentru că nu vreau să mai stau, vreau să plec acasă. Adică nu vreau să plec acasă, vreau să plec la IML, vreau să fac analizeze de droguri pentru că am fost drogată. Chestii urâte, nu-mi mai pasă de nimic. Toată lumea să intre la pușcărie și cu asta, basta!", a declarat Bianca Pop.