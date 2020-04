Alţi 13 români infectaţi cu coronavirus au murit. Bilanţul total a ajuns la 663

CORONAVIRUS ÎN ROMÂNIA.

Deces 651

Femeie, 76 ani, jud. Ilfov

Data internării: 25/04/2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Victor Babes” Bucuresti

Data confirmarii: 24/04/2020

Data decesului: 27/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Boala cardio-vasculara. Diabet zaharat tip II. Dementa senila

Provine din focarul din Caminul de batrani, jud.Ilfov, unde a avut contact cu o persoană infectată

Deces 652

Bărbat, 84 ani, jud. Arges

Data internării: 12/04/2020 în Spitalul Județean Pitești

Data recoltării: 12/04/2020

Data confirmarii: 13/04/2020, dupa care a fost transferat la Spitalul Orasenesc Mioveni (spital de suport)

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Insuficienta cardiaca globala clasa 2-3. HTA. Sechele AVC. Insuficienta renala acuta. HDS

Deces 653

Femeie, 65 ani, jud. Arges

Data internării: 16/04/2020 in Spitalul Județean Pitești

Data recoltării: 16/04/2020

Data confirmării: 17/04/2020, după care a fost transferată la Spitalul Orasenesc Mioveni (spital de suport) pe 18/04/2020

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Neoplasm de pancreas. Diabet zaharat insulino-dependent. Insuficienta renala cronica - dializata.Splenectomie. HTA

Deces 654

Femeie, 80 ani, jud. Neamt

Data internării: 31/03/2020 in Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamt – Sectia Medicala, transferata apoi in Sectia de Boli infectioase dupa confirmare

Data recoltarii: 01/04/2020

Data confirmarii: 02/04/2020

Data decesului: 27/04/2020,

Comorbidități: AVC sechelar. Fibriliatie atriala permanenta. HTA esentiala. Diabet zaharat tip II

Deces 655

Femeie, 64 ani, jud. Ialomita

Data internarii: 25/04/2020 în Spitalul Județean de Urgență Slobozia – Sectia Oncologie

Data recoltarii: 25/04/2020

Data confirmarii: 27/04/2020

Data decesului: 25/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Neoplasm bronho-pulmonar cu metastaze cerebrale

Deces 656

Femeie, 81 ani, jud. Alba

Data internarii: 13/04/2020 in Spitalul PNF Aiud

Data recoltarii: 13/04/2020

Data confirmarii: 14/04/2020

Transferata in Spitalul Mun.Blaj pe 16/04/2020, in urma agravarii starii pacientei

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Cecitate bilaterala

Deces 657

Femeie, 76 ani, jud. Timis

Data recoltarii: 17/04/2020, cu ocazia dializei într-un centru de dializă Timisoara (salon separat)

Data confirmarii: 18/04/2020

Data internarii: 19/04/2020 in Spitalul de Boli Infecțioase Timisoara.

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Insuficienta renala cronica dializata. HTA. Diabet zaharat.

Deces 658

Bărbat, 82 ani, jud. Arges

Data internarii: 09/03/2020 in Spitalul Județean Pitești -Sectia Chirurgie vasculara, unde a suferit o amputatie de coapsa dreapta

Data recoltarii: 17/04/2020 – la acel moment pacientul era asimptomatic

Data confirmarii: 18/04/2020

Transferat pe 19/04/2020 la Spitalul Orasenes Mioveni (spital de suport)

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II. HTA

Deces 659

Femeie, 70 ani, jud. Hunedoara

Medic pensionar specializat in medicina interna, doctor in medicina, aflat in contract de colaborare cu Spitalul Municipal Brad. Din data de 31/03/2020 nu

s-a mai prezentat la serviciu.

Din 08/04/2020 starea pacientei s-a agravat, s-a prezentat la Spitalul Municipal Brad pentru test rapid (rezultat pozitiv) si a fost internata in aceeasi zi.

Transferata pe 08/04/2020 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unde a fost intubată

Data recoltarii: 09/04/2020

Data confirmarii: 09/04/2020

Data decesului: 27/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Diabet zaharat. Cardiopatie ischemica. HTA

Deces 660

Femeie, 77 ani, jud. Cluj

Data internării: 07/04/2020 in Spitalul Municipal Cluj, transferata in aceeasi zi in Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Sectia ATI

Data recoltarii: 07/04/2020

Data confirmarii: 08/04/2020

Data decesului: 27/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Obezitate. Diabet zaharat. HTA. Bloc AV. Cardiopatie ischemica. Insuficienta cardiaca cronica clasa NYHA III

Deces 661

Bărbat, 80 ani, jud. Botosani

Data internarii: 23/04/2020 in Spitalul Județean de Urgență Botosani

Data recoltarii: 23/04/2020

Data confirmarii: 24/04/2020

Data decesului: 28/04/2020

Conditii medicale pre-existente: Insuficienta renala cronica. Dializat. Cardiopatie mixta. Cecitate

Deces 662

Femeie, 81 ani, jud. Suceava

Data internarii: 13/04/2020, in SM Radauti, cu Zona Zoster

Data recoltarii: 21/04/2020

Data confirmarii: 23/04/2020

Data decesului: 21/04/2020

Conditii medicale pre-existente: HTA. Cardiopatie ischemica cronica. BPOC. Senilitate (s-a plimbat prin toata sectia)

Deces 663

Femeie, 72 ani, jud. Suceava

Data internarii: 09/04/2020, in Spitalul Județean de Urgență Suceava, internata pentru AVC ischemic silvian stang cu hemiplegie dreapta

Data recoltarii: 19/04/2020

Deces 647

Bărbat, 64 ani din județul Brașov.

Internat în data de 16.04.2020 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov cu bronhopneumonie.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 15.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 16.04.2020.

Decedat în data de 27.04.2020.

Comorbidități: insuficiență renală cronică, diabet zaharat (cu nefropatie și retinopatie diabetică, amputație membru inferior drept), HTA, AVC ischemic.

Deces 648

Femeie, 60 ani din judeţul Brașov.

Internată în data de 17.04.2020 la Spital Pneumoftiziologie Brașov, transferată în 19.04.2020 la ATI - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Recoltat pentru COVID-19 în data de 16.04.2020.

Rezultat pozitiv în data de 17.04.2020.

Decedată în data de 27.04.2020.

Comorbidități: diabet zaharat, obezitate gradul 2, HTA, boală cardiacă ischemică.

Deces 649

Femeie, 47 ani din județul Ilfov.

Data internarii: 11.04.2020 în INBI "Prof.Dr. Matei Balș" - Secția Adulți VI, iar dupa 15 minute a fost transferată în ATI.

Data confirmării: 13.04.2020

Data decesului: 28.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: Obezitate gr.I-II, fără BMI calculat.

Deces 650

Bărbat, 54 ani din județul Timiș.

Prezentat în Spitalul Clinic Județean de Urgență TM - UPU pe data de 26.04.2020, transferat la Spitalul Municipal Lugoj (spital de suport) pe 27.04.2020. Aici a prezentat dispnee, starea s-a agravat și a fost transferat în ATI, unde a fost intubat.

Data recoltarii: 26.04.2020.

Data confirmarii: 27.04.2020

Data decesului: 28.04.2020.

Condiții medicale pre-existente: BPOC. Diabet zaharat tip II. Obezitate gr.III, fara BMI calculat