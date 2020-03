Alţi şase oameni au murit din cauza coronavirusului la Suceava. Bilanţul deceselor a ajuns la 78

UPDATE: Alţi şase oameni şi-au pierdut viaţa din cauza virusului ucigaş. Iată informaţiile transmise de Ministerul Sănătăţii:

Deces 73

Bărbat de 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020.

Deces 74

Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020.

Deces 75

Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 28.03.2020.

Deces 76

Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat in 30.03.2020.

Deces 77

Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat în 30.03.2020.

Deces 78

Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 26.03.2020.

Decesele sunt la pacienti internați în Secția medicală (decesele 73,75,76,77) si gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava. În acest moment nu detinem date despre patologia asociată.

Ştire iniţială:

Alte şapte decese ale unor pacienţi infectaţi cu coronavirus au fost anunţate de autorităţi marţi dimineaţă. Este vorba despre o femeie de 73 de ani din jud. Suceava, un bărbat de 69 de ani, jud. Iasi, şi o femeie de 81 de ani, jud. Mehedinti. Ulterior a fost anunţat şi decesul unui bărbat de 56 ani tot din Suceava, cunoscut cu afecțiuni psihiatrice. După-amiază au fost anunţate decesele altor 3 persoane.

Deces 66

Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 în data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino.

Data confirmării: 28.03.2020

Data deces: 29.03.2020

Ancheta epidemiologică este în curs.

Deces 67

Bărbat, 69 de ani, jud. Iasi. A fost testat cu rezultat pozitiv pe 28.03.2020.

S- a internat la SCBI Iasi în data de 29.03.2020; probele biologice pentru COVID 19 au fost testate la SCBI Iasi

Data deces: 30.03.2020

Antecedente patologice: HTA

Deces 68

Femei, 81 de ani, jud. Mehedinti. Internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Craiova. S -au recoltat probe biologice pentru COVID 19 în data de 28.03.2020 care au fost testate la INCDMM Cantacuzino

Data confirmarii: 29.03.2020

Data deces: 30.03.2020

Antecedente patologice: HTA, cardiopatie ischiemica cronica, obezitate gradul III.

Ancheta epidemiologică este în curs

Deces 69

Conform raportării INSP, astăzi a fost primit rezultatul pozitiv la testarea Covid 19 a unei persoane care a decedat la domiciliu din județul Suceava.

Este vorba e un bărbat de 56 ani, cunoscut cu afecțiuni psihiatrice, care locuia singur.

Decesul a fost constatat de către personalul ambulanței în data de 26.03.2020.

Probele au fost recoltate de către serviciul de medicină legală în aceeași dată.

Deces 70

Femeie, 60 ani, jud Ialomița. Persoană cu Insuficiență renală cronică, dializată, cu HTA si hepatită cronică cu virus B, debut în 23.03.2020 (febră, frison, cefalee), internată în 25.03.2020 în Secția Nefrologie ATI Spital Municipal Slobozia.

S-au recoltat probe pentru COVID 19 în data de 26.03.2020, rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Decedat în 31.03.2020.

Nu a avut istoric de călătorie și nici contact recunoscut cu caz confirmat.

Deces 71

Femeie, 53 ani, jud. Hunedoara. Pacienta internata în data de 17.03.2020 pe Sectia de Oncologie cu diagnosticul de Neoplasm ovarian stadiu terminal, Pleurezie metastatică, carcinomatoză peritoneală. Contact cu cazuri confirmate cu COVID-19, motiv pentru care s-au recoltat probe, a fost confirmată în 30.03.2020. Decedată în 29.03.2020.

Deces 72

Barbat, 65 ani, jud Hunedoara. Internat în 25.03.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Deva și transferat în ATI în data de 26.03.2020. Confirmat în aceeași dată , decedat în 31.03.2020. Comorbiditati: HTA.

Fără călătorie, fără contact cunoscut cu caz confirmat.

