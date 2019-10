Articol publicat in: Extern

Bilanţul cutremurului din Filipine a crescut la cinci morţi. Numărul răniţilor e de ordinul zecilor

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Bilanţul cutremurului cu magnitudinea 6,3 care a zguduit miercuri seara sudul Filipinelor, provocând alunecări de teren şi un incendiu la un centru comercial, a crescut la cinci morţi şi mai multe zeci de răniţi. Puternicul seism resimţit în Cotabato de Nord şi în provinciile din apropiere s-a produs la ora locală 19.37 (ora 12.37, ora României), a precizat Institutul Filipinez de Volcanologie şi Seismologie (Phivolcs). În jurul orei 05:00 joi, un alt cutremur, cu magnitudinea 5,3, a lovit provincia Davao Oriental. Potrivit Phivolcs, acest seism nu a fost o replică şi până în prezent nu au fost raportate daune. Cutremurul de miercuri seara i-a forţat pe locuitori să părăsească clădirile şi centrele comerciale, iar pacienţii din spitale au fost evacuaţi pe străzi. În oraşul Magsaysay din provincia Davao del Sur, unde majoritatea caselor au fost avariate, o fetiţă de 2 ani a murit în somn, după ce a fost lovită de obiecte care au căzut peste ea, a indicat responsabilul local Anthony Allada. Allada a adăugat că o mamă şi copilul ei au murit după ce casa lor a fost îngropată de o alunecare de teren provocată de cutremur. "A fost prima dată în viaţă când am trăit un astfel de cutremur", a declarat primarul oraşului Davao, Sara Duterte, miercuri seara. Potrivit unui oficial local, o fetiţă de 7 ani din oraşul Datu Paglas din Maguindanao a murit după ce un zid s-a prăbuşit, iar în oraşul M'lang din Cotobato un bărbat a suferit un atac de cord ca urmare a şocului şi a fost declarat mort la sosirea la spital. De asemenea, un incendiu izbucnit la un mall din General Santos imediat după cutremur a afectat trei etaje, însă cumpărătorii şi angajaţii au reuşit să se salveze, a indicat Oficiul Apărării Civile. loading...

