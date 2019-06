BILETUL ZILEI 2 IUNIE 2019: Pe ce pariem duminică

Xamax a fost total luata prin surprindere de prima mansa a acestei duble contra celor de la Aarau, cand a fost spulberata pe teren propriu cu 0-4!

Este aproape imposibil de crezut ca vor remonta scorul, insa, cum in fotbal am vazut atatea, ne putem astepta la orice. Vom avea parte de un meci deschis, in care oaspetii vor forta deschiderea scorului inca din startul partidei,