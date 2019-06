Biletul zilei pariuri1x2.ro: Continuăm pe linia profitului. Astăzi, 100% tenis!

Biletul zilei pariuri1x2.ro

Pentru început ne îndreptăm atenția către turneul feminin de tenis de la Mallorca, acolo unde se dispută optimea de finală dintre A. Kerber si M. Sharapova. Adevărat ”derby” în urmă cu câteva sezoane, jocul de astăzi are o mare favorită certă. Sportiva din Rusia nu mai evoluează de ceva vreme la un nivel ridicat și în plus are dezavantajul de a întâlni una dintre cele mai bune jucătoare pe iarbă din competițiile WTA, câștigătoare în 2018 chiar a turneului de Grand Slem de la Wimbledon. Mizăm pe Kerber, la o cotă ce se menține atractivă, chiar dacă este în ușoară scădere.

Pentru al doilea pronostic de pe bilet ne mutăm în Germania, la Halle. Federer și Tsonga luptă pentru un loc în sferturile întrecerii, într-o confruntare în care balanța se înclină serios în favoarea elvețianului. Sperăm sa nu asistam la un rezultat surprinzător, având ca argument și excelentele rezultate ale lui Federer, pe iarbă. Doar la Wimbledon, începând cu anul 2003, Roger are 8 titluri câștigate, în 11 finale disputate. La Halle a câștigat trofeul în anul 2017 și a jucat finala în 2018.

17:30, A. Kerber – M. Sharapova, A. Kerber sa castige, cota 1.67

18:30, R. Federer – J-W. Tsonga, R. Federer sa castige, cota 1.20

Cotă finală: 2.00

