Biletul zilei pariuri1x2.ro: Selecţii din fotbal şi hochei pentru un strat perfect de lună!

Ieri am bifat un nou combo câștigător, variantă ce a îmbunătățit procentajul oricum excelent al lunii anterioare. Din cele 30 de combo-uri oferite în septembrie, nu mai puțin de 19 ne-au adus pe plus! A fost, de altfel, a treia lună consecutivă cu profit, după ce în august am avut tot 19 selecții ”verzi”, precedate de cele 17 ale lunii iulie!