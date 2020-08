Blocajul de la Primăria Capitalei continuă. Proiectul de dare în plată a unei părţi din Satul Francez, respins a cincea oară

S-au înregistrat 32 de voturi "pentru", unul "împotrivă" şi opt abţineri, însă pentru a fi adoptat proiectul avea nevoie de votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul total (51) al consilierilor municipali în funcţie. Decizia a venit în contextul în care, pe 7 august, Primăria Municipiului Bucureşti a fost informată de către Trezorerie despre depunerea unui dosar de executare, creditor fiind Costică Constanda.

Consilierul municipal Ana Ciceală (USR) a anunţat că grupul Uniunii Salvaţi România se abţine la vot, deoarece Primăria Capitalei nu a furnizat documentele solicitate, în vederea unei decizii fundamentate.

"Ne-a parvenit ieri de la DATJ un document referitor la faptul că terenul care se propune să fie dat în plată este pus şi ca gaj de către o bancă. Am făcut o solicitare chiar azi, prin care am cerut să ne spuneţi dacă aţi făcut toate demersurile, din momentul primirii somaţiei de plată din partea soţilor Constanda, pentru a formula o contestaţie la executare, în condiţiile în care prin aceleaşi titluri executorii instanţa a dispus obligarea soţilor Constanda la restituirea terenurilor din Satul Francez. Conform art. 677 din Codul de Procedură Civilă, soţii Constanda nu pot să pretindă plata acestei datorii, până nu îşi îndeplinesc propria lor obligaţie, care este să ne dea înapoi acel teren. Or, ei nu au făcut asta. Rezultă asta din extrasele de Carte Funciară şi aţi spus chiar dumneavoastră, în şedinţa trecută, când aţi spus că nu putem scoate la licitaţie acest teren - ca să obţinem un preţ mai bun pe el, decât evaluarea aceea, care e la jumătate din preţul pieţei", a spus Ciceală.

Stelian Bujduveanu (PNL) a declarat că grupul liberal nu se opune modalităţii de dare în plată pentru a stinge o creanţă, dar că "asta nu înseamnă că obligaţia trasată prin hotărârea de instanţă este de a da în plată" terenul din Satul Francez.

"Noi nu putem gira un proiect care nu a venit complet pe ordinea de zi. (...) Daţi corespondenţa între reprezentanţii Primăriei şi reprezentanţii domnului Constanda. Daţi-ne acea tranzacţie care va fi semnată între reprezentanţii Primăriei şi reprezentanţii domnului Constanda şi fără nicio urmă de îndoială vă spun că toţi membrii CGMB vor vota acest proiect. Până nu vor apărea aceste documente, noi nu putem gira acest proiect. CGMB nu a adus Primăria în această situaţie. CGMB este cel care acum încearcă să salveze situaţia. Primăria a avut o obligaţie pe care nu a respectat-o timp de un an", a spus Bujduveanu.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat că vina pentru această situaţie aparţine unor administraţii anterioare.

"Consilierii generali de dreapta ne întreabă pe noi ce au făcut colegii lor de dreapta, 16-17 ani în spate. Eu o să vă dau numerele de telefon ale ambilor primari de dreapta după care plângeţi şi îi imploraţi să vă ajute în campanie", a spus Firea.

Directorul Direcţiei Juridic din cadrul Primăriei Capitalei, Adrian Iordache, a dat asigurări că proiectul este legal şi a oferit explicaţii în legătură cu situaţia prezentată de Ana Ciceală.

"Am spus şi în şedinţa trecută: imobilul despre care vorbim este grevat de sarcini la Cartea Funciară. În momentul în care noi avem mandatul, putem discuta cu creditorul nostru, familia Constanda. La fel şi dânsul poate discuta cu creditorii dânsului, referitor la acest imobil, modalităţi de ridicare a acestor creanţe, ca să putem avea terenul liber de sarcină, să putem să îl valorificăm prin dare în plată. Nu este ideea noastră, a venit solicitarea din partea creditorilor. Considerăm că este o operaţiune simplă sub aspect juridic - deşi tehnic va implica destul de multe demersuri la Cartea Funciară şi toate celelalte - ca să degrevăm bugetul Municipiului Bucureşti", a spus Iordache.

Viceprimarul Aurelian Bădulescu l-a acuzat pe consilierul municipal USR Matei Ţugui de faptul că, în baza unei înţelegeri cu Nicuşor Dan, ar dori amânarea acestui proiect, astfel încât Municipalităţii să i se aplice o penalitate zilnică de 12.000 de euro. Acuzaţiile au venit după ce Matei Ţugui anunţase în debutul şedinţei că nu va vota în cazul acestui proiect, deoarece tatăl său are de încasat o datorie de la Constanda. Deşi Matei Ţugui a cerut în mod repetat drept la replică, acesta nu i-a fost acordat.

