Bombă în showbiz! Celebra prezentatoare de ştiri şi-a dat demisia: "Am decis să ies din viaţa de jurnalist"

"La capătul a zece ani de la clasica formulă 'Bun găsit la știri!', am decis să ies din viața de jurnalist și să mă despart de locul în care am avut șansa de a mă forma nu doar ca om, ci mai cu seamă profesional. Aici mă opresc! Cel puțin pentru moment. Am iubit din prima secundă ceea ce am învățat să fac cu demintate și devotament. Nu-mi pare rău absolut deloc pentru toate eforturile depuse, indiferent cât de greu, stresant ori imposibil mi s-a părut, uneori. Abia asta e partea cea mai frumoasă.

Amintirile pe care le voi purta cu mine de aici înainte sunt trainice, iar legăturile umane create de-a lungul vremii, nimeni și nimic nu le va putea schimba vreodată. Dragi colegi, vă sunt recunoscătoare pentru profesionalismul de are ați dat dovadă în această frumoasă decadă, fermitatea și perseverența pe care ați îngăduit să o aveți, oricât de dificilă și 'incomodă' am fost uneori, de multe ori… pentru voi. Faptul că am avut onoarea de a vă cunoaște pe fiecare în parte, mă face să fiu un om valoros.

Să spui la revedere unor oameni dragi nu este niciodată ușor, așa că voi spune un salut timpuriu pentru data viitoare când ne vom revedea, indiferent de circumstanțe: 'Pe curând!' și…. mai important decât atât: Mulțumesc pentru tot! Mulțumesc B1TV!", este mesajul transmis de Genţiana Coman.