Bombă în showbiz! Smiley, tătic pentru prima dată? Gina Pistol ar fi însărcinată

Gina Pistol ar fi însărcinată în primul trimestru.

"Ginuta ar fi gravidă în câteva săptămâni, ar fi în primul trimestru de sarcină. Acest secret îl știu doar câțiva apropiați, foarte puțini la număr. Momentan nu ar vrea să dezvăluie nimic cei doi, nici lor nu le vine să creadă, sunt extrem de emoționați. Ei sunt împreună de câțiva ani și n-au prea vorbit despre povestea lor de iubire, cu atât mai puțin despre emoțiile, bucuriile, sau viața lor privată. Perioada de izolare i-a apropiat foarte tare, au petrecut mai mult timp împreună, și probabil au decis să facă lucruri mărețe împreună, chiar și o familie. În anturajul lor, extrem de restrâns, se vorbește acum despre această sarcină", au declarat pentru CIAO.RO surse din anturajul celor doi.

Perioada de pandemie pare să-i fi apropiat şi mai mult pe Smiley şi Gina. Artistul a mărturisit că blondina a stat lângă el în tot acest timp.

"A fost veselie, recunosc, dar a fost și melancolie uneori, pentru că a fost o perioadă plină de necunoscut la care toți ne-am uitat cu teamă și neîncredere. Nu am avut, însă, niciun motiv de tristețe, Doamne ajută!, suntem sănătoși cu toții, fiecare dintre cei pe care îi iubesc a trecut cu bine peste perioada asta.

A fost tare, mai ales că apoi a început „genul programului: romance, pentru că, după izolarea cu băieții, fiecare a plecat la casa lui și am stat cu Gina. Fiecare zi a avut farmecul, bucuria și descoperirile ei în suflet și în casă. Mă bucur că a răzbătut starea mea de spirit pe Insta, am făcut și live-uri pe YouTube, am postat mai des, am vorbit mai des cu oamenii, chiar am făcut lucruri pe care mi le doream de mult.

Gina a fost lângă mine în toată această perioadă. Cum am fost foarte activ pe rețelele de socializare și am deschis ușile către casa și viața mea, era firesc să apară și ea. Nu obișnuiesc să vorbesc despre asta, mi se pare că oamenii așteaptă altceva de la mine, iar eu am alte lucruri să le dăruiesc, unele făcute special pentru ei, pe note. (zâmbește) Dar e firesc să-i las uneori să mă vadă așa cum sunt, lângă iubită, lângă părinți, în pantaloni scurți sau cu o ganteră în mână. Ăsta sunt eu", a declarat Smiley pentru Viva.ro.

