Smiley a împlinit 37 de ani. Ce declaraţie de dragoste i-a făcut iubita lui, Gina Pistol

"Îmi ești tot! La mulți ani, Smiley", a scris Gina pe pagina sa de Instagram.

„Sunteți superbi, de-a dreptul!/ Sănătate Andrei Smiley. Legați ani cu iubire încununați de clipe unice. O zi magică!/ Vă potriviți de minune. Să îmbătrâniți împreună/ Chiar sunteți cea mai potrivită pereche, emanați căldura și bunătate/ Sunteți minunați împreună!/ Vă sta foarte bine împreună. La mulți ani!/ Cea mai frumoasă declarație de dragoste!”, sunt doar câteva dintre comentariile primite la fotografie.

Smiley, primul interviu despre relaţia cu Gina Pistol

Smiley a vorbit despre cum a trecut peste această perioadă de pandemie, pe care a petrecut-o alături de iubita lui Gina Pistol. Artistul a mărturisit că blondina a stat lângă el în tot acest timp.

"A fost veselie, recunosc, dar a fost și melancolie uneori, pentru că a fost o perioadă plină de necunoscut la care toți ne-am uitat cu teamă și neîncredere. Nu am avut, însă, niciun motiv de tristețe, Doamne ajută!, suntem sănătoși cu toții, fiecare dintre cei pe care îi iubesc a trecut cu bine peste perioada asta.

A fost tare, mai ales că apoi a început „genul programului: romance, pentru că, după izolarea cu băieții, fiecare a plecat la casa lui și am stat cu Gina. Fiecare zi a avut farmecul, bucuria și descoperirile ei în suflet și în casă. Mă bucur că a răzbătut starea mea de spirit pe Insta, am făcut și live-uri pe YouTube, am postat mai des, am vorbit mai des cu oamenii, chiar am făcut lucruri pe care mi le doream de mult.

Gina a fost lângă mine în toată această perioadă. Cum am fost foarte activ pe rețelele de socializare și am deschis ușile către casa și viața mea, era firesc să apară și ea. Nu obișnuiesc să vorbesc despre asta, mi se pare că oamenii așteaptă altceva de la mine, iar eu am alte lucruri să le dăruiesc, unele făcute special pentru ei, pe note. (zâmbește) Dar e firesc să-i las uneori să mă vadă așa cum sunt, lângă iubită, lângă părinți, în pantaloni scurți sau cu o ganteră în mână. Ăsta sunt eu", a declarat Smiley pentru Viva.ro.