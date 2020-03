BRAVO AI STIL CELEBRITIES 7 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Surpriză mare, cine părăseşte competiţia

BRAVO AI STIL CELEBRITIES 7 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Este o noua seara eliminatorie, o editie in care telespectatorii se vor desparti de una dinte concurentele celebre ale show-ului de fashion. Juratii sunt gata pentru a da verdictul final in aceasta seara, in ceea ce priveste evolutia stilistica a concurentelor.

"Hello Spring", conceptul serii, le va da ocazia concurentelor sa ofere juratilor, dar si publicului telespectator, tot ceea ce au mai bun pentru a demonstra ca isi merita locul in cea mai indragita competitie televizata de fashion din Romania, "Bravo, ai Stil! Celebrities".

BRAVO AI STIL CELEBRITIES 7 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Concurenta Bia care, dupa momentul artistic si tinuta prezentate pe scena, a ajuns in fata juratilor, a avut parte de o surpriza. Membrii juriului au observat ca decorul floral al Biei nu este unul natural si au tinut sa “taxeze” acest aspect, mai ales ca Bia le-a multumit colaboratorilor sai pentru efortul de a-i oferi un decor spectaculos, facut special pentru ea, dupa cum afirma concurenta.

“Spuneai ca ai tai colegi au lucrat toata noaptea la flori. Eu nu cred! (…) Am senzatia, draga Bianca, ca voi ati citit despre Chomsky (Noam Chomsky – lingvist, filosof, istoric american), si despre primele zece tehnici de manipulare. ”Din suflet pentru suflet”, versurile piesei tale, privirea de caprioara in fata telespectatorilor, care trebuie sa spuna ”ia uite ce fata, ce mesaj transmite … si ce capcauni la masa juriului”. (…) Noi suntem aici ca sa fim obiectivi, si eu am sa fiu: nu-mi plac cerceii, n-au nicio legatura cu rochia; sunt urati, sunt demodati. Rochia este o copie prost executata, scenografia nu-mi place, nu-mi place cum ti-ai prins parul!”, puncteaza Maurice Munteanu, prestatia Biancai Rus.

Nu doar Bianca Rus este cea care a intrat in colimatorul juratilor iar telespectatorii, la finalul serii, vor decide care dintre celebritati trebuie sa plece din competitie.

Cum s-au descurcat concurentele in aceasta seara, si cine este concurenta care paraseste competitia stilului, aflati intr-o noua editie “Bravo, ai Stil! Celebrities”, in aceasta seara, de la ora 23:00, la Kanal D.

BRAVO AI STIL CELEBRITIES 7 MARTIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING KANAL D. Andreea Tonciu e gravidă. Bomba a fost aruncată de o concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Zilele trecute, Andreea Tonciu a întârziat la emisiune motivând că i-a fost rău și a ajuns la spital. Nu a vrut să dea amănunte despre ce s-a întâmplat de fapt, a spus însă că a făcut o ecografie, că trebuie să facă niște analize.

O zi mai târziu a mărturisit chiar în emisiune că a deranjat-o faptul că niciuna dintre colegele sale de la "Bravo, ai stil! Celebrities" nu a întrebat-o ce s-a întâmplat de fapt și cât de rău îi este. "În acest weekend mi-a fost foarte rău", a spus Andreea Tonciu. În culise însă, Bianca Rus și Raluca Tănase au bârfit pe tema stării de rău a Andreei Tonciu. Nu sunt singurele care cred că Andreea Tonciu este gravidă. În urmă cu o săptămână, concurenta de la "Bravo, ai stil! Celebrities!" a postat un story în care apărea în baie, într-un tricou, iar prin acesta părea că se zărește o burtică de gravidă. Cel puțin așa au susținut și unii fani ai Andreei Tonciu, care i-au atras atenția că în pozele pe care le postează folosește "mult filtru" tocmai pentru a se subția.

Andreea Tonciu și soțul ei, Daniel Niculescu au împreună un copil, Rebeca de trei ani. La ”Bravo, ai stil! Celebrities”, Andreea Tonciu vorbește des de fiica sa. La un moment dat, în culisele show-ului, Andreea Tonciu după o ceartă cu o altă concurentă, bruneta a dezvăluit că a avut o sarcină grea.

”Vreau să fiu mult timp lângă fetița mea, o iubesc, este totul pentru mine. Eu am avut probleme în sarcină. Calina, tu știi că eu am stat la pat de la șase luni, îmi era rău, nu puteam să mă ridic, altfel, aș fi riscat să pierd copilul. ”, a spus Andreea Tonciu la ”Bravo, ai stil! Celebrities”