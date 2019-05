Brigitte Sfăt, dezvaluiri înfiorătoare. "Am fugit de acasă mutilată, cu fisură pe craniu şi hematom pe splină"

Brigitte Sfat n-a avut o viata deloc usoara, trecand prin incercari ale vietii despre care multa lume nu stie. Insa cumva a reusit sa treaca cu bine peste tot. Acum doi ani, a fost extrem de bolnava.

"Am avut embolie pulmonară şi tumori. M-am trezit cu ele, dar s-a rezolvat. Îmi construiam locul de joacă, am băgat foarte mulţi bani, plecam acasă cu un leu pentru un covrig şi nu mâncam altceva. Nu aveam unde să mă duc la toaletă și nu beam apa. M-am îmbolnăvit de embolie pulmonară şi m-am gândit că poate nu mai trăiesc, m-au ţinut pe aparate şi mi-am dat seama că sunt cea mai preţioasă persoană şi că ziua de mâine nu-mi aparţine şi că trebuie să trăiesc prezentul. Într-un fel, noroc că m-am îmbolnăvit! Sună ciudat ce zic, dar mi-am dat seama că nu e bine să o iau în goana după vânt şi că trebuie să trăiesc prezentul. Trecutul nu are rost să îl regreţi că nu mai vine niciodată, prezentul e tot ceea ce am, viitor nu există", a declarat Brigitte Sfăt.

Brigitte Sfăt a vorbit şi despre abuzurile suferite: "Acum 11 ani, eu chiar am fost în situaţia în care nu am avut unde să mă duc. Noroc că o prietenă m-a ţinut la ea, nu aveam unde să mă duc, că eram căutată peste tot. Mi-am operat nasul fiindcă era rupt. Nu se vor vindeca niciodată rănile sufletești, sunt sechele care rămân. Soţul meu mă bătea, într-o zi am crezut că mi-am văzut moartea cu ochii. Totul pentru că am uitat să închid apa. Şi ne-am inundat. Am ieşit din casă în pantaloni scurţi, am fugit aşa cum eram mutilată, cu fisură pe craniu, hematom pe splină. Am fugit şi m-am ascuns. A fost prima dată când m-a bătut atât de tare. Am lăsat totul şi am plecat".