Bunicul Luizei, suspect în cazul Caracal! Ce caută poliţia în casa bătrânului

De la bun început bunicul a fost suspect în caz deoarece acesta a dat două declaraţii diferite, prima dată a spus că în momentul în care Luiza a dispărut acesta se afla în faţa televizorului, iar a doua oară că se afla cu mai mulţi prieteni la cârciumă.

"Eu am fost la pescuit în ziua respectivă, am stat de vorba de două ori cu Luiza. Am dat două declaraţii şi nu a corespuns ora şi locul unde mă aflam, m-am încurcat un pic după o noapte nedormită. A fost o eroare de ore, atât." , povesteşte acesta.

Bunicul Luizei a fost supus unui test poligraf, pe care l-a picat, conform jurnaliştilor România Tv.

"Era logic să vină cu câinele, e treaba lor. Au luat probe, au montat microfoane, au mirosit pe aici. Au venit să îi caute telefonul pe aici, nu cadavrul." , a adăugat acesta.