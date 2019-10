Burse elevi în anul şcolar 2019 - 2020. Câţi bani iau școlarii pentru BURSA SOCIALĂ, BURSA DE PERFORMANŢĂ şi BURSA DE MERIT

Ministerul Educației Naționale a anunțat că Guvernul a decis că autorităţile locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor în funcție de bugetul de care dispun. Bursele pentru elevi încep de la 10 lei și pot ajunge la 1.000 de lei. În acest moment există patru tipuri de burse pentru elevi: burse sociale sau burse de ajutor social, burse de studiu, burse de merit și burse de performanță.

"Etapa fundamentării proiectului de buget pentru anul 2019 a fost deja finalizată anterior apariţiei noilor prevederi legale, stabilite de Legea nr. 38/2019. Prin urmare, pentru a diminua riscurile ca o parte dintre elevi să nu poată beneficia de burse în anul şcolar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă, este cel stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, aflat în plată în anul şcolar 2018-2019", explică MEN.

Bursele școlare ale elevilor se vor acorda în funcție de bugetele pe care le au la dispoziție, astfel că autoritățile locale pot lua decizia majorării burselor primite de elevi în anul școlar 2019-2020.

Din ianuarie 2019, bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Însă până la apariția acestei legi, valoarea burselor era stabilită de autoritățile locale.

Burse sociale. Valoarea bursei pentru elevii orfani sau săraci este de 300 de lei pe lună; bursa socială pentru elevii din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate este de 100 de lei lunar; bursa socială pentru elevii al căror venit net lunar pe membru de familie nu este mai mare de 50% din salariul minim net pe economie este de 300 de lei; tot 300 de lei este și bursa de ajutor social ocazional.

Burse de performanță. Elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, dar și cei care s-au calificat în loturile de pregătire organizate pentru competițiile internaționale pot beneficia de o bursă de 1.000 de lei; pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel national, bursele ajung la 500 de lei pe lună.

Burse de merit. Pentru elevii care au media 10 bursa este de 600 de lei pe lună; pentru elevii cu media cuprinsă între 9,50 și 9,99 bursa este de 300 de lei lunar; bursa de merit pentru medii cuprinse între 9,49 și 9,00 este de 200 de lei; bursa de merit pentru medii cuprinse între 8,99 și 8,50 este de 70 de lei lunar.

ORDIN privind bursele şcolare

1. Art. 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare".

2. Art.13 lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:

a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice ( hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica si cu orice alte boli cronice pe care Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar.

3. Art. 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Prin exceptie de la alin. (1), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/ merit/ performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala".

ART. II Directia Generala Educatie Timpurie, invatamant Primar si Gimnazial, Directia Generala invatamant Secundar Superior si Educatie Permanenta Directia Generala Economica, Directia Minoritati, inspectoratele scolare judetene/ inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.



ART. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.



Ministru,

Valentin POPA