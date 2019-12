Căldura a dat peste cap rezervările turiştilor la hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac

"Dragi prieteni, având în vedere condiţiile meteorologice în această perioadă, trebuie să amânăm începerea lucrărilor la Hotelul de Gheaţă până în luna ianuarie! Rezervările făcute pentru perioada 20 decembrie - 20 ianuarie 2020 trebuie reprogramate! Sperăm că anotimpul de iarnă se va instala în următoarele zile pentru a putea începe lucrările. Echipa Hotel of Ice Bâlea Lac", este mesajul celor de la hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac.



Turişti din mai multe ţări şi-au făcut deja rezervări pentru a petrece Revelionul în hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac.



Ca în fiecare an, o echipă formată din 40 de muncitori din Târgu Mureş ar fi trebuit să înceapă, la finalul lunii noiembrie, construcţia singurului hotel de gheaţă din judeţ, cel aflat la peste 2.000 de metri altitudine la Bâlea Lac. Căldura de afară şi faptul că lacul nu este încă îngheţat, de unde se lua materia primă pentru hotel, au făcut ca, în acest an, să nu se poată realiza inedita construcţie de gheaţă din Munţii Făgăraş.



Meteorologii sibieni se aşteaptă ca marţi şi miercuri, la Bâlea Lac să se înregistreze cele mai mari temperaturi de până acum, de plus 11 grade. Cea mai călduroasă zi de 17 decembrie la Bâlea Lac a fost în urmă cu 30 de ani, când aici s-au înregistrat plus 9,6 grade Celsius, potrivit meteorologului Narcisa Milian.



Luni, în jurul prânzului, la Bâlea Lac se înregistrează 0,6 grade Celsius şi stratul de zăpadă măsoară 60 de centimetri.