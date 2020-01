Calea Lactee are un nor gigantic de gaz din care se formează stelele

Sonda spaţială Gaia, lansată de către Agenţia Spaţială Europeană, i-a ajutat pe astronomi să descopere una dintre cele mai mari structuri din galaxia noastră: un nor de gaz cosmic din care se formează noile stele din Calea Lactee, informează Science Alert. O parte a acestui nor a fost descoperită de către astronomul Benjanim Gould, în anul 1879. Datele colectate de către telescopul Gaia arată că norul descoperit de către Gould face parte dintr-o structură mult mai mare, care are o lungime de 9.000 de ani-lumină, 400 ani-lumină lăţime şi care se extinde 500 de ani-lumină deasupra şi sub planul galactic