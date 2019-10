Articol publicat in: Societate

CALENDAR ORTODOX 20 OCTOMBRIE 2019. Cruce roşie, ce sfinţi sunt sărbătoriţi duminică

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net CALENDAR ORTODOX 20 OCTOMBRIE 2019. RomaniaTV.net vă prezintă cele mai importante sărbători religioase de peste an. Ortodoxe

Sf. Mare Mc. Artemie; Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia

Duminica a 23-a după Rusalii



Greco-catolice

Duminica 23 dR. Sf. m. Artemie



Romano-catolice

Duminica a 29-a de peste an

Ss. Cornel, centurion; Maria Bertilla, călug.





Sfântul Mare Mucenic Artemie este pomenit în calendarul creştin ortodox în 20 octombrie.



Sfântul Artemie a fost comandant în armata Sfântului Mare Împărat Constantin (306-337) şi martor la toate înfăptuirile acestuia. A văzut pe cer semnul Crucii şi a participat la lupta de la Podul Vulturului (312) împotriva lui Maxenţiu. Pentru mărturisirea credinţei în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit moarte martirică în vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363).



Când se afla în chinuri şi suferinţe mari, în faţa împăratului Iulian (361-363; în perioada cât a condus Imperiul Roman a încercat să impună trecerea de la creştinism la păgânism, de unde şi denumirea de "apostatul"), care îi cerea să renunţe la Hristos, a mărturisit că atunci "când mergeam la război împotriva lui Maxentie, cumplitul judecător şi nesăţiosul de sânge omenesc, într-o zi de amiază s-a arătat pe cer o cruce, strălucind mai mult decât razele soarelui şi o scrisoare cu stele în limba latină, care îi făgăduia lui biruinţa întru acel semn. Crucea aceea care se arătase pe cer am văzut-o noi toţi şi scrisoarea aceea am citit-o şi sunt până şi acum în oaste mulţi din ostaşii tăi bătrâni care ţin bine minte despre aceasta, spre care cu ochi luminaţi au privit".



După moartea Sfântului Constantin (337), la porunca împăratului Constanţiu, în anul 356, Sfântul Artemie a aflat şi a adus la Constantinopol moaştele Sfinţilor Apostoli Andrei, Luca şi Timotei, ulterior fiind numit guvernator al Egiptului.



Când împăratul Iulian Apostatul a dezlănţuit prigonirea creştinilor din Antiohia, guvernatorul Artemie l-a mustrat pe acesta că s-a lepădat de Hristos. Drept urmare a fost torturat pentru îndrăzneala sa. În cele din urmă, Sfântul Artemie a primit moarte mucenicească prin tăierea capului.



Sfintele sale moaşte au fost cinstite pentru darul minunat al tămăduirii bolilor. (sursă: vol. "Vieţile Sfinţilor") loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay