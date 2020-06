Când va fi gata autostrada Sibiu-Piteşti? Răspunsul lui Florin Cîţu: "Nu va fi gata nici anul acesta, nici în anul următor"

"Am spus clar și înainte de a avea această criză că obiectivul nostru este de a investi. Am alocat bani în buget la începutul anului și la prima rectificare am făcut un lucru pe care nu l-a mai făcut niciun guvern de foarte mult timp. Am lăsat banii pentru investiții în buget și chiar am mai alocat la Ministerul Transporturilor încă 135 de milioane de lei pe lângă banii dinainte.

Acum vorbim de un program de investiții deja, s-au anunțat câteva obiective, Sibiu - Pitești este un obiectiv zero pentru noi, acolo facem toate eforturile pentru a-l duce la capăt, Comarnic-Brasov este un alt obiectiv, extinderea aeroportului București.

Un alt obiectiv este digitalizarea sistemului public, ANAF a făcut pași importanți, urmează MFP și apoi tot sistemul public.

Sibiu - Pitești este o investiție care nu se va termina nici anul acesta, nici anul următor și cred că nici în mandatul nostru, este ceva pe care..., sau Comarnic - Brașov sau spitalele regionale, sunt mai multe. De exemplu, sistemul de irigații - și acolo trebuie refăcute lucrurile -, digitalizarea, încercăm să terminăm anul acesta, dar nu cred. Sunt obiective foarte mari cu sume foarte mari”, a declarat Florin Cîțu, la Digi24.

Ministrul propus al Fondurilor Europene a declarat că a solicitat Comisiei Europene să amâne pentru o lună procedura prin care este evaluat proiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti. Marcel Boloş a explicat că proiectul va fi analizat de toate direcţiile de specialitate ale Comisiei în vederea emiterii unei decizii finale privind finanţarea.

Proiectul Autostrăzii Piteşti - Sibiu are o lungime de 122,11 km, fiind divizat în cinci secţiuni ce traversează trei judeţe: Sibiu, Vâlcea şi Argeş.

În etapa 1, pentru care se cere finanţare europeană, se vor construi 53,58 de kilometri de autostradă, inclusiv şase noduri rutiere, 28 poduri şi pasaje, zece viaducte, un tunel, o parcare de scurtă durată, două spaţii de servicii, trei centre de întreţinere şi coordonare.

De asemenea, economia de timp ce va fi atinsă ca urmare a construirii acestei autostrăzi, secţiunile 1, 4 şi 5, va fi de 57 minute/turism şi 54 minute/vehicul greu.

Florin Cîţu acuză PSD de "terorism economic" şi susţine că partidul condus de Marcel Ciolacu "vânează" voturi pentru a prăbuşi economia. Ministrul Finanţelor acuză că inţiativele promovate de social-democraţi nu au sursă de finanţare.