Care este, de fapt, starea de sănătate a lui Alexandre Eram. Un doctor cardiolog rupe tăcerea: "Soţul doamnei Esca nu e sănătos"

Mirabela Cascaval spune că, de fapt, Alexandre Eram nu este sănătos metabolic şi explică mai jos ce înseamnă mai exact acest lucru. "SINDROMUL METABOLIC Aud în stânga și-n dreapta, că era fit, că era tânăr, că nu avea comorbidități, cum de a făcut formă gravă de boală cu SARS-CoV2. Cu tot respectul, dar soțul doamnei Esca nu e sănătos metabolic. Cea mai periculoasă formă de obezitate este cea viscerală : slab pe dinafară, gras pe dinăuntru, deși indicele de masă corporeală (Greutatea în funcție de înălțime) este în limite normale. Merg pe stradă și văd acești oameni frecvent, mult prea frecvent, mai ales în rândul bărbaților. Explică de ce mortalitatea este mai mare la bărbați versus femei infectați cu SARS-CoV2. Mulți copii pe care îi consult sunt în această categorie, cu grăsime viscerală și greutate în limite normale.

Oameni buni, spitalele sunt pline, secțiile de terapie intensivă sunt pline, doctorii sunt epuizați, iar virusul nu va dispărea curând. Cel mai important este să păstrați distanța, dacă nu e nevoie să nu mergem pe undeva doar că suntem plictisiți. Purtați măștile corect și aveți grijă la igiena mâinilor! Dar NU uitați să fiți Sănătoși Metabolic!

Sunt necesare 3 sau mai multe modificări din cele enumerate mai jos pentru a descrie sindromul metabolic, adică risc de evenimente cardiovasculare, diabet zaharat, cancere și mai nou risc de infecție serioasă cu CoV2.

1. Circumferința abdominală, unde e mai proeminentă burta. Ar trebui să fie standard de referință în cabinetele medicale. La copii sunt percentile, grafice și sunt un instrument bun pentru a ridica un semnal de alarmă pentru părinți. La adulții bărbați ar trebui să fie sub 99 cm, la asiatici sub 90 cm, iar la femei, indiferent de rasă sub 80 cm.

2. Tensiunea arterială constant peste 140/90 mmHg, la copii peste 120/90 mmHg. Dacă sub tratament tensiunea este normală nu vă scoate din categoria de risc, pentru că tratamentul nu se adresează cauzei, ci doar efectului.

3. Trigliceridele peste 150 mg/dl, la copii peste 100 mg/dl. Ideal ar fi și pentru adulți sub 100.

4. HDL colesterol, așa zisul colesterol "bun" sub 50 mg/dl la femei și sub 40 mg/dl la bărbați.

5. Hemoglobina glicozilată peste 5.7% sau insulina bazală peste 12uU/ml, glucoza bazală >100 mg/dl.

Doar văzând ochiometric talia, asociată cu alte semne de rezistență la insulina, analizele nu pot decât să confirme suspiciunea. Papiloamele care apar "cu vârsta", mai ales în jurul decolteului; hiperpigmentația de la nivelul axilelor; mersul cu palmele îndreptate spre posterior, ginecomastia (sânii la bărbați), toate sunt semne de rezistență la insulină, de inflamație constantă și continuă. Iar peste un foc care mocnește , când turnăm gaz, explodează. Aceasta este furtuna de citokine în COVID19. În S.U.A., datele oficiale din 2016 zic că 88% din populație se încadrează în criteriile de sindrom metabolic. Noi nu avem date oficiale, dar eu zic că suntem la 60-70%. Ce ne mai surprinde?

Am pus o poză cu dr. Peter Attia, pe vremea când era "fit" și făcea antrenamente intense zilnic. Și comparativ cu el acum. Chiar dacă făcea sport intens avea sindrom metabolic, pentru că el considera ( ca toată cultura modernă) că, făcând efort fizic compensează pentru o dietă proastă, bogată în alimente procesate. Acum este una dintre cele mai importante voci pentru o dietă sănătoasă. E unul din mentorii mei pe nutriție.

E despre răspunsul hormonal, despre tipul de aliment, despre micronutrienți ( vit D3,magneziu, seleniu, zinc, fier, vit A, E, cupru, mangan, omega 3), elemente care sunt complet ignorate când începem să numărăm calorii. Contextul pandemic ar trebui să ne deschidă un pic ochii. Pentru cei care vor să schimbe ceva, acum e momentul!", a scris pe pagina sa de Facebook Mirabela Cascaval, doctor cardiolog pediatru.