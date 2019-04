Carmen Dan, atac dur la adresa lui Mihai Tudose: "Bădăran, oportunist, securist. E plină politica de domnişori frustraţi"

"Chiar nu as vrea sa lungim acest subiect, zicerile domnului Ioniță. Cred că am comentat destul. Domnul Ioniţă este un domn care și-a dorit sa fie personaj. A prins culoar şi a ținut morțis să se penibilizeze si domnul Tudose. E plină politica românească de domnisori frustrati care asa stiu sa se lupte bărbăteşte cu femeile. Am să-i răspund pe înţelesul dânsului: Badaran, oportunist, securist, nu neaparat in ordinea asta. Alegeţi dvs. ordinea", a spus Carmen Dan.

Chestorul Cătălin Ioniţă a vorbit într-o scrisoare deschisă despre "situaţia extrem de gravă în care se găseşte Ministerul Afacerilor Interne sub conducerea actualului ministru", prezentând, printre altele, şi explicaţii legate de disputa pe tema numirii sale la conducerea poliţiei, la începutul lui 2018.



'Pentru a clarifica de la bun început, vreau să fac referire la prezentarea mincinoasă făcută de ministru în luna ianuarie 2018 când în disputa politică cu premierul de la acea vreme, Mihai Tudose, s-a prezentat public un raport din care reiese că sunt de acord cu ocuparea funcţiei de Inspector General al Poliţiei Române. Iată, vă prezint un raport înregistrat din data de 11.01.2018 din care reiese clar faptul că nu sunt de acord cu împuternicirea mea în funcţie. La acea vreme mi s-a pus în vedere să distrug acel raport, acesta fiind dovada clară că nu premierul minţea, ci ministrul de interne", scrie Ioniţă.

În scrisoare, Ioniţă mai afirmă că, în urma presiunilor făcute, a început activitatea ca Inspector General însă vorbeşte despre imixtiuni şi tensiuni.



"Am aflat imediat de faptul că, faţă de şeful Poliţiei Române se desfăşoară activităţi de supraveghere operativă, deasemenea şi asupra familiei mele, existând martori şi probe video în acest sens. Am înştiinţat conducerea D.G.P.I., însă nu s-a întâmplat absolut nimic, din contră", a susţinuit el.



De asemenea, chestorul afirmă că, odată cu revenirea la DGA, au continuat ameninţările, printre care şi cele legate de înscenarea unui dosar penal la D.N.A., prezentarea tezei de doctorat ca fiind plagiată înainte ca orice organism de specialitate să se pronunţe.

În 28 ianuarie 2019, Press One relata că Ioniţă a plagiat întreaga sa teză de doctorat, de la prima până la ultima pagină, la o lună după ce News.ro a scris că o parte dintr-un capitol al lucrării de doctorat a lui Cătălin Ioniţă, intitulată "Criminogeneza infracţiunilor cibernetice" şi susţinută în 2012, este identică unui fragment dintr-un articol cu titlul "Probleme juridice privind conţinuturile negative din Internet" apărut în 2003 într-o publicaţie juridică. Ioniţă a declarat la acel moment pentru News.ro că susţine în continuare că a făcut totul cu bună credinţă şi că a urmat recomandările făcute de coordonatorul lucrării lui. Coordonatoarea tezei de doctorat, profesor universitar Ştefania Georgeta Ungureanu, a fost condamnată pe fond la închisoare cu suspendare, pentru că a înşelat Academia de Poliţie, precum şi nouă doctoranzi ai acestei instituţii.

Cătălin Ioniţă a ţinut să precizeze că a făcut lucrarea dintr-o convingere personală, nu pentru titlu, şi că nu a urmărit să beneficieze de bani. "Oricum, suma pe care o primesc pentru titlul de doctor nu cred că va acoperi vreodată munca şi absenţa mea din familie", a spus Cătălin Ioniţă.



La sfârşitul lui ianuarie 2019, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a fost sesizat în legătură cu lucrarea sa de doctorat.

De asemenea, chestorul Cătălin Ioniţă, a fost, până la jumătatea anului trecut, co-proprietar, alături de mama şi de soţia sa, pe un teren din Capitală, pentru care a solicitat avize în vederea construirii unei clădiri de patru etaje. La puţin timp după ce a revenit la conducerea DGA, el a donat mamei sale cota sa de 25% din teren. Contactat de News.ro, Cătălin Ioniţă a invocat faptul că este vorba despre viaţa sa privată, afirmând că ar trebui acordată atenţie carierei sale şi lucrurilor pe care le-a făcut pentru minister.

După dezvăluirile lui Cătălin Ioniţă, fostul premier Mihai Tudose a catalogat-o pe Carmen Dan ca fiind "mincinoasă, agresivă, incompetentă".

"Mincinoasă. Agresivă şi Incompetentă. O reprezentare perfectă a omului lu’ Dragnea. Ministrul de Interne... Carmen Dan !!!", scrie Tudose pe Facebook, referindu-se la scrisoarea deschisă a chestorului Cătălin Ioniţă, în prezent şef al DGA, criticat recent de Carmen Dan, la bilanţul activităţii MAI pe 2018.