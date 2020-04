CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Cine sunt Sorin Bontea şi Răzvan Fodor. Au format una dintre cele mai amuzante echipe

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Bontea şi Fodor s-au înțeles de minune, devenind în scurt timp buni prieteni, însă, la un moment dat au clacat și au vrut să iasă din competiție.

„Am avut o discuție și am stabilit împreună, pentru că nici eu nu mai puteam și vroiam acasă, să ne asumăm consecințele ieșirii din cursă. Partea nasoală e că nu poți să ridici mâna sus și să spui că tu vrei să pleci acasă, pentru că avem niște contracte de necombătut.”, povestește Răzvan Fodor.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Cei doi prieteni și-au asumat faptul că participă echipe care sunt mai tinere, cu condiție fizică mai bună și au decis de la bun început să ia lucrurile în serios:

„Poți să te duci în competiția asta doar de amuzament sau să te implici cu totul. N-am fost noi foarte înverșunați, nu ne-am reproșat lucruri, că unul trage mai mult și altul mai puțin, n-am făcut dramă din asta, deși ne-am mai și certat”, mai adugă actorul. Iar Sorin Bontea completează: „Amândoi suntem competitivi de fel și nu ne-am lăsa așa cu una, cu două. S-a văzut când nu mai puteam, și la jocul de amuletă, când a trebuit să ne cărăm cu carele în spate. Am tras cât am putut, dar la un moment dat s-a terminat… gazul”.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Concurenții de la Asia Express au primit o misiune periculoasă în sezonul 3, la începutul ediției 15. Au fost puși să taie trestie de zahăr, în căldură, cu macete ascuțite, ceea ce pe unii dintre ei i-a adus într-un moment critic, fiind la un pas de leşin.

„Ai nervi că îți vine să omori pe toată lumea, să te lase în pace, să fugi la umbră sau să îți bagi un aer condiționat în f**d! 70 de metri înseamnă altceva la ora aia în câmp! Simțeam cum mă tumefiez la față. Îmi curgea apă din cap! Pentru mine a fost cea mai grea misiune de până acum!”, a spus și Răzvan Fodor.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Răzvan Fodor şi-a asumat un risc imens atunci când a participat la "Asia Express", împreună cu prietenul său Sorin Bontea.

Răzvan Fodor, 44 de ani, suferă de atsm. Irina Fodor, soția acestuia, a mărturisit că a fost înspăimântată de gândul că în aventura lui din Asia, actorului ar putea să i se agraveze boală sau să sufere o criză de astm.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Răzvan Fodor a trecut prin momentele dificile: a trebuit să facă un efort fizic de neimaginat, să urce, să alerge, totul pe o căldură infernală.

Fostul prezentator a dorit să știe că o echipă medicală poate ajunge la el în cel mai scurt timp posibil, ceea ce s-a şi întâmplat.

„Mi s-a garantat că afecțiunea mea va fi ținută sub control. Aveam un medic care ar fi ajuns la noi în maximum o jumătate de oră, indiferent unde eram. Mi s-a dat o injecție cu adrenalină pe care o aveam tot timpul la mine. Mai aveam în bagaj, două pufuri, alte medicamente și un spray pe care-l ținea Sorin la el”, a declarat Răzvan Fodor, potrivit libertatea.ro.

„Dacă intram într-o piață cu flori trebuia să am grijă să-mi dau cu spray, dacă intram în praf, îmi doream să mi se spună dinainte dacă era o probă care implica praf, pentru a-mi lua medicamentele din timp. Am ținut-o sub control (n. r.: boala), dar m-a ajutat faptul că știam că am la mine injecția aceea cu adrenalină, pe care o am și acum cu mine”, a mai dezvăluit, Răzvan Fodor, înainte de marea finală.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. După întoarcerea din Asia Express, Răzvan Fodor a dezvăluit că fetiţa lui a fost cea mai afectată de plecarea lui în concurs. Lipsa tatălui ei din sânul familiei pentru o perioadă atât de mare a fost imposibil de înțeles pentru Diana, motiv pentru care a dezvoltat o serie de ticuri anxioase.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Cei doi s-au confruntat cu multe provocări atât în concurs, cât şi la întoarcere. Dacă Sorin a avut parte de mai multă înţelegere din partea copiilor, dat fiind faptul că aceşti sunt deja destul de mari încât să înţeleagă, se pare că Răzvan a întâmpinat dificutăţi cu fiica sa, Diana.

"Deși Irina și cu mine am încercat să îi explicăm ce aventură o să trăiască tati și cu câte poveșți o să vină acasă, Diana nu a încasat prea bine perioada asta lungă de separare. Ba, la un moment dat, a dezvoltat și niște ticuri anxioase care au trecut însă imediat ce m-am întors acasă", a spus Fodor.

Cine este Sorin Bontea de la Asia Express

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. Sorin Bontea este unul dintre cei mai simpatici concurenți din sezonul trei al show-ului Asia Express, și unul dintre cei mai apreciați bucătari din țară.

„Am lucrat ca ajutor de bucătar la restaurantul Minion. Aveam 16 ani, iar în prima fază lucram numai dimineața, ca să pot ajunge și la școală. Am făcut de toate – am cărat marfă, am făcut curat, am curățat cartofi, am făcut maioneză la tel. Pe vremea aia, bucătăria se făcea altfel, nu existau aparate, roboți de bucătărie, trebuia să îți folosești mâinile, că nu gătea nimeni în locul tău.

Pentru bucătari nu există zile de naștere, sărbători sau zile libere. Am petrecut mult timp departe de cei dragi, pentru că lucram pe vas, dar am avut norocul să am o familie extraordinară, care m-a încurajat și m-a susținut în fiecare pas pe care l-am făcut.”, și-a amintit Sorin despre primul său loc de muncă, într-un interviu acordat numărului de martie al revistei VIVA!.

CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2020. După două luni de cură intensă cu orez, în Asia, care l-a „ajutat” să slăbească 9 kilograme, Sorin visa la momentul în care ajunge acasă și se va bucura de mâncarea lui preferată.

„Drumul de întoarcere mi s-a părut atâââât de lung, aveam impresia că nu mai ajung. Mi-a fost dor de familie, de cățel, de casa mea, de orice fel de mâncare românească. Soția m-a aștepta cu rață cu varză la cuptor. Simțeam mirosul de când eram prin Istanbul", a mai spus Bontea pentru aceeaşi sursă.