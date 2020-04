CASTIGATORI ASIA EXPRESS 2020. Sorin Bontea şi Răzvan Fodor au câştigat Asia Express, sezonul 3. Primele imagini cu echipa învingătoare

"Vă aştept de foarte mult timp, pentru că Asia Express 3 a fost câştigată... de voi", le-a spus Gina Pistol lui Răzvan Fodor şi lui Sorin Bontea.

"Nu ai cum aşa ceva. Am rămas cumva uimit şi spuneam ca prostul . Am vrut să plec demult acasă şi să mă predau. Nu ştiam ce caut eu aici şi uite, am câştigat.

Asia Express m-a învăţat un lucru, există o a doua zi. Dacă cineva vrea să înţeleagă ce am zis eu acum, să se uite la sezonul 3, Asia Express", a spus Bontea.

"Nu ştiu, nu ştiu ce să zic. Sare ăsta (n.r Bontea) pe mine, am căzut pe jos", a completat Fodor.



UPDATE: Finaliştii au avut parte de o surpriză în camera de hotel, au primit o tabletă şi au putut să vorbească cu cei de acasă. Speak şi Ştefania au vorbit cu părinţii artistului, iar Fodor a comunicat cu soţia lui.

A venit şi rândul Ştefaniei să vorbească cu tatăl ei, dar şi Bontea a reuşit să îşi vadă fata.



UPDATE: Cele două echipe trebuie să facă fiecare, câte un puzzle, care nu este unul obişnuit. Şi-au pierdut cumpătul, au ţipat, s-au enervat, încercând să obţină rezultatul dorit.

Sorin Bontea şi Răzvan Fodor au reuşit să rezolve primii puzzle-urile, lăsându-i pe Speak şi Ştefania în urmă.

UPDATE: Speak şi Ştefania au fost nevoiţi să mănânce "tofu împuţit". Cei doi au reuşit cu greu să mestece acea mâncare urât mirositoare, dar şi la gust.





UPDATE: Răzvan Fodor şi Sorin Bontea au rămas în urmă proba Wushu, nu reuşeau să pună în ordine semnele. Speak şi Ştefania le-au luat-o înainte. "Îmi doresc aşa mult să câştig, vai, Doamne", a spus Ştefania.







UPDATE: "Mă demoralizează foarte tare când îi văd pe Fodor şi Bontea în faţa noastră, când ştiu că începuserăm înaintea lor", a declarat Ştefania despre echipa adversă.

UPDATE: Ultimul episod, în care se anunţă echipa câştigătoare la Asia Express, a început. Echipele trebuie să ajungă în Taipei City, să deschidă tabletele.

CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020. Adda și Cătălin au părăsit Asia Express, sezonul 3! Două echipe luptă acum în marea finală. După ce au ajuns la punctul de întâlnire unde i-a așteptat Gina Pistol, concurenții au aflat că urmează să afle care sunt echipele care intră în marea finală a emisiunii Asia Express, sezonul 3.

Prima echipă care se salvează de la eliminare și care are locul asigurat în finală este cea formată din Speak și Ștefania.

La ultima misiune, Sorin Bontea și Răzvan Fodor s-au clasat pe ultimul loc, așa că aceștia au primit o cutie de lemn, în care stă ascuns un verdict important!

Când Adda și Cătălin au deschis cutia, vestea a fost una neașteptată: moneda a fost roșie, așa că cei doi au părăsit competiția Asia Express, sezonul 3.

Câștigătorii sezonului 3 al emisiunii Asia Express vor fi aflați în curând, dar înainte de ultima cursă, cele două echipe finaliste au parte de un moment special în Taiwan.

Drumul Comorilor ajunge la final. Asia Express îşi dispută marea finală a sezonului trei în această seară, de la ora 20:30.



Două echipe se luptă pentru premiul de 30.000 de euro, pus la bătaie în show-ul Antenei 1. Este vorba despre:

Speak și Ștefania

Răzvan Fodor și Sorin Bontea



Sunt singurele două echipe care au mai rămas în joc, după ce în competiția prezentată de Gina Pistol au intrat nouă. Ultimii care au părăsit Asia, aseară, au fost Adda și Cătălin.

Show-ul crescut foarte mult în audiențe, în ultimele săptămâni. A debutat la jumătatea lui februarie, cu o medie de 1,2 milioane de telespectatori pe minut, iar în ultimele ediții a atins chiar recorduri de audiență. De exemplu, luni, în a doua zi de Paște, show-ul a numărat 1,8 milioane de telespectatori în medie.

Asia Express este un format produs de Mona Segall la Antena 1, care își află diseară câștigătorii sezonului trei. Această ediție a fost filmată în Filipine și Taiwan.

Primul sezon, câștigat de Ana Baniciu și Raluka, a fost filmat în Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda. Al doilea sezon Asia Express, filmat în India și Sri Lanka, a fost câștigat de CRBL și Oase. Ultimul, susţin sursele că va fi adjudecat de Sorin Bontea și Răzvan Fodor, dar nimic nu este sigur.