Cine sunt marii câştigătorii ai Asia Express, sezonul 3! Au plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro

Echipele au avut de parcurs până acum nouă etape extrem de dificile, cu probe grele. Însă, Speak și Ștefania, Adda și Cătălin, Sorin Bontea și Răzvan Fodor au ajuns până în finala sezonului trei Asia Express.

Înainte cu o săptămână de difuzarea marii finale la TV, s-a aflat că Sorin Bontea și Răzvan Fodor au câștigat Asia Express, sezonul 3. Aceștia au fost cei mai rapizi, cel mai bine pregătiţi şi au plecat acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro. De asemenea, cei doi au mai avut şi câteva amulete, la marele premiu se mai adăugă deci câteva mii de euro.

Răzvan Fodor a declarat într-un interviu pentru OK! Magazine faptul că nu i-a fost ușor să plece în Asia Express.

"Ei m-au curtat încă de la sezonul 2 Asia Express. Eu eram oarecum prins sau eu credeam că sunt prins la ProTV, aşteptam să înceapă un nou proiect MasterChef acolo. Întâmplarea a făcut că a început acel proiect, dar nu s-a făcut cu mine pentru că acel proiect MasterChef nu a mai fost cu prezentator. Deci am simţit că e un moment prielnic să mă distanţez. Şi m-am interesat dacă această călătorie în zona Asiei este cât de cât safe vizavi de problemele mele de sănătate, pentru că eu sunt astmatic, nu pot să intru într-o zonă cu polen, cu praf. Am zis că dacă există riscul să intru în şoc anafilactic şi e cineva care ar putea ajunge în jumătate de oră la mine e OK” , a declarat acesta.

Fodor a povestit cum s-a bucurat în momentul în care echipa i-a propus să plece în cea mai importantă cursă alături de Sorin Bontea.

”Ei m-au întrebat cu cine aş vrea. Am zis că nu ştiu. Am nişte variante, dar voi hotărâţi. Au stat şi ei şi s-au gândit şi mi-au zis: „Uite, noi îl curtăm şi pe Bontea. Nu ai vrea să mergi cu el?“. Doamne fereşte, cum să nu vreau să merg cu el?! Mi s-a părut genială ideea” , susține Fodor.

Răzvan Fodor a povestit cât de greu a fost când a ajuns în Asia, un continent cu o climă diferită față de România.

La primul episod, m-a obosit foarte tare pentru că mi-am adus aminte de chinuiala pe care am avut-o în prima etapă. Am plecat în octombrie, era deja frig aici, ploua şi am ajuns direct în acele 40 de grade, cu 90% umiditate şi cu o raniţă de 20 de kile în spate. Până şi-a dat corpul seama că nu glumeşti a fost o perioadă foarte nasoală. Acum, privind la TV, îmi pare rău că nu intră tot” , a declarat Răzvan Fodor.