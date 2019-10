Articol publicat in: Life

CASTIGATOR CHEFI LA CUŢITE 2019. Florin Dumitrescu a dat lovitura

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net CHEFI LA CUŢITE. Poveşti incredibile de viaţă şi preparate de vis în ultima ediţie a show-ului culinar. Foto: a1.ro Lupta amuletelor de la ultima ediţie Chefi la Cuţite i-a provocat pe chefi să gătească cu doar 3 ingrediente (morcov, ou și iaurt), pentru o miză importantă. Li s-a dat osibilitatea să anuleze o amuletă câștigată de unul dintre ceilalți doi chefi. Citeşte şi CHEFI LA CUŢITE 2019. Ediţie plină de poveşti impresionante, revederi şi mâncare gustoasă. Cine a câştigat amuleta Jurata specială, Simona Pope, laureată cu aur si argint la Cupa Mondială de Gastronomie din Luxembourg, pentru creațiile ei din pastă de zahăr, a jurizat în premieră preparatele celor trei maeștri Chefi la cuțite și a făcut o alegere predictibilă. Desertul lui chef Florin Dumitrescu i-a cucerit papilele gustative, motiv pentru care juratul a adjudecat marţi seară cel de-al doilea avantaj în acest sezon. Amuletele fac subiectul unor momente fierbinţi și îi îndeamnă pe chefi la lupte culinare ”la cuțite”, iar clasamentul joacă, în continuare, un rol foarte important. Chefii Bontea și Scărlătescu se află în pe primul loc pe tabelă cu patru amulete adjudecate, fiind urmați de chef Dumitrescu, jurat ce are doar două amulete. În timp ce Sorin Bontea va avea posibilitatea de a-i oferi unui concurent imunitate la duel, de a bloca un ingredient principal echipelor adverse, de a-i bloca pe colegii săi de jurizare printr-un "freeze" de 15 minute și a le oferi bucătarilor săi posibilitatea să gătească 15 minute în plus, Cătălin Scărlătescu va putea să anuleze orice altă amuletă, va putea să folosească, de două ori, un "freeze" de zece minute unei echipe adverse, chiar în timpul sesiunii de gătit și să schimbe un concurent din echipa sa, cu unul din echipele adversare. Chef Florin Dumitrescu a adjudecat amuleta ce îi va oferi posibilitatea de a gusta și a-și folosi mâinile pe tot parcursul unui battle, dar și avantajul de a anula orice altă amuletă a adversarilor. loading...

