CÂŞTIGĂTOR SURVIVOR ROMÂNIA 2020. Mărturisiri şoc înainte de FINALĂ. "Nu cred că m-ar ţine o echipă prea mult în competiţie"

CÂŞTIGĂTOR SURVIVOR ROMÂNIA 2020. Dan Cruceru a vorbit pentru Libertatea cu câteva zile înainte de FINALA SURVIVOR ROMÂNIA.

CÂŞTIGĂTOR SURVIVOR ROMÂNIA 2020. "În ceea ce privește traseele nu am nicio problemă, am condiție fizică destul de bună. Cred că n-aș întâmpina probleme. Am "probat" aproape toate finalurile înainte de meciuri, n-am încercat toate traseele ca să nu mă accidentez, pentru că aș fi avut o problemă în a-mi face jobul. Dar n-aș putea să fiu concurent. Mă apropii de 40 de ani, am muncit toată viața pentru un anumit confort, îmi place salteaua patului meu, mâncarea. N-aș putea sta cu o rație de cocos și una de orez. Plus că sunt o persoană vulcanică și nu cred că m-ar ține o echipă prea mult în competiție", a spus Dan Cruceru.

CÂŞTIGĂTOR SURVIVOR ROMÂNIA 2020. "Este greu la "Survivor România", dar și foarte fain dacă ești dispus să renunți la confort și la obiceiurile alimentare. Dacă îi întrebi pe toți cei care au trecut prin această experiență îți vor spune că a fost o experiență extraordinară", a mai adăugat prezentatatorul înainte de FINALA SURVIVOR ROMÂNIA.

CÂŞTIGĂTOR SURVIVOR ROMÂNIA 2020. Dan Cruceru susţine că este un gurmand, însă selectiv la preparatele alese. "Am mâncat de toate. Sunt gurmand, dar sunt și mofturos la mâncare. Nu mănânc fructe de mare, dar ador peștele. Nu-mi place vita, dar ador porcul. Nu mănânc lactate foarte multe. Am încercat și mâncăruri locale, mai ales cele pe bază de legume sau carne de porc, peștele pe care îl scoteau din mare și-l puneau direct pe grătar. Din momentul în care a pandemia, din cauza izolării, mi-am gătit destul de mult singur, de la paste la grătare", a mai declarat prezentatorul de la SURVIVOR ROMANIA.